Hành khách bỏ quên số tiền mặt lớn, hộ chiếu trên tàu đi Nha Trang

ANTD.VN - Đi tàu từ Sài Gòn ra Nha Trang, hành khách đã bỏ quên túi xách trên tàu SNT4, qua kiểm tra nhân viên đường sắt phát hiện có số tiền mặt lớn.

Trong quá trình phục vụ đoàn tàu SNT4 do Trưởng tàu Lê Thành Vân phụ trách, xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 22h15 ngày 10/6/2026, nhân viên đường sắt đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ trả lại tài sản hành khách để quên trên tàu.

Cụ thể, sau khi hành khách xuống tàu tại ga Nha Trang, tiếp viên toa 7 trong lúc vệ sinh toa xe đã phát hiện một túi đeo chéo bị bỏ quên tại giường số 1 và báo cáo ngay cho Trưởng tàu.

Số tiền mặt cùng hộ chiếu mà hành khách đã vô ý bỏ quên trên tàu đi Nha Trang

Tiến hành kiểm tra theo quy định, Trưởng tàu cùng các bộ phận liên quan xác định bên trong túi có 50 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng trị giá 25 triệu đồng; cùng 2 hộ chiếu (passport) và 2 giấy miễn thị thực mang tên Bùi Văn Dương và Bùi ALLAN.

Ngay sau đó, Trưởng tàu đã lập biên bản ghi nhận vụ việc và bàn giao tài sản cho tiếp viên phụ trách liên hệ với hành khách Bùi Văn Dương để xác minh, hoàn trả. Qua liên hệ theo số điện thoại hành khách cung cấp, ngành đường sắt đã phối hợp trao trả đầy đủ số tiền và giấy tờ quan trọng cho chủ sở hữu.

Hành động trung thực, trách nhiệm của đội ngũ nhân viên phục vụ trên tàu tiếp tục góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người lao động ngành đường sắt, đồng thời mang lại sự yên tâm cho hành khách khi sử dụng dịch vụ vận tải đường sắt.