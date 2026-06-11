Hà Nội đề xuất quy định thu phí giảm ùn tắc giao thông

ANTD.VN - Hà Nội dự kiến thực hiện thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào một số khu vực nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Tốc độ tăng trưởng phương tiện giao thông cá nhân bình quân tăng nhanh hơn so với tốc độ mở rộng hạ tầng giao thông

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP xem xét đối với Nghị quyết của quy định một số chính sách phát triển vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và thu phí giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo UBND TP Hà Nội, hiện nay, tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị tại Hà Nội mới chỉ đạt khoảng 12% - 13%.

Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng phương tiện giao thông cá nhân bình quân tăng nhanh hơn so với tốc độ mở rộng hạ tầng giao thông.

Sự lệch pha nghiêm trọng này dẫn đến tình trạng “hạ tầng luôn đuổi theo phương tiện” và nhanh chóng bị bão hòa ngay sau khi các công trình mới được đưa vào sử dụng.

Cũng theo UBND TP Hà Nội, năng lực và thị phần của vận tải hành khách công cộng chưa đạt kỳ vọng: Tỷ lệ đáp ứng của vận tải hành khách công cộng hiện tại mới chỉ đáp ứng được khoảng 19,5% nhu cầu đi lại của người dân, cách rất xa mục tiêu 30% - 35% mà thành phố đề ra.

Thực trạng ô nhiễm không khí đô thị chạm ngưỡng nguy hại cho sức khỏe: Các kết quả quan trắc môi trường thực tế cho thấy Hà Nội liên tục nằm trong danh sách các thành phố có chỉ số chất lượng không khí (AQI) kém ổn định, mật độ bụi mịn (PM_{2.5}) thường xuyên vượt ngưỡng quy chuẩn quốc gia.

Để khắc phục các tồn tại trên, cần thiết phải có một số cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ phát triển vận tải hành khách công cộng; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và thu phí giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại dự thảo Nghị quyết, cơ quan soạn thảo đề xuất định một số chính sách phát triển vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, về cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng:

Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% tiền phí sử dụng đường bộ, phí cầu đường, bến bãi, bảo hiểm hành khách thu hộ đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn;

Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% tiền thuế nhập khẩu các thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với các thiết bị, phương tiện trong nước chưa sản xuất được hoặc trong nước đã sản xuất nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường;

Hà Nội cũng sẽ trợ giá đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị gắn với sản lượng, chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành, bảo đảm công khai, minh bạch; thực hiện lộ trình giảm dần trợ giá phù hợp với điều kiện phát triển của hệ thống vận tải hành khách công cộng và bảo đảm an sinh xã hội.

Đáng chú ý, dự thảo dành một chương cho nội dung hạn chế phương tiện cá nhân và thu phí chống ùn tắc giao thông.

Theo đó, Hà Nội sẽ thực hiện phân vùng hoạt động của một số loại phương tiện cơ giới đường bộ phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Thực hiện các biện pháp kinh tế nhằm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân theo quy định của pháp luật.

UBND TP quy định khu vực hạn chế hoạt động, phạm vi hoạt động, khung giờ hoạt động và chủng loại phương tiện cơ giới đường bộ được phép hoạt động phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Về việc thu phí chống ùn tắc giao thông, cơ quan soạn thảo đề xuất thực hiện thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào một số khu vực nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

UBND TP xác định khu vực áp dụng thu phí giảm ùn tắc giao thông và xây dựng phương án thu phí trên cơ sở điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông, năng lực tổ chức thực hiện, khả năng kiểm soát và quản lý thu phí, đồng thời đánh giá tác động kinh tế – xã hội, môi trường.

UBND TP trình HĐND TP xem xét, quyết định việc áp dụng thu phí giảm ùn tắc giao thông và các nội dung liên quan theo thẩm quyền.

Dự kiến, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết của quy định một số chính sách phát triển vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và thu phí giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ 4, diễn ra từ 12-16/6 tới.