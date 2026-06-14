Cảnh cáo nhà thầu Phúc Thành An thi công dự án mở rộng quốc lộ 2 Vĩnh Yên- Việt Trì

ANTD.VN -Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng) vừa phát văn bản cảnh cáo một nhà thầu tại dự án thuộc dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Theo Ban QLDA Hàng hải và Đường thuỷ, thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Phúc Thành An đã nhận được xấp xỉ 2,41/2,41km mặt bằng trên địa phận xã Hội Thịnh, xã Tề Lỗ. Đến nay chỉ tồn tại 1 hộ dân có diện tích gần 36m2 chưa bàn giao mặt bằng.

Sau khi nhà thầu nhận bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư, tư vấn giám sát liên tục có các văn bản đôn đốc.

Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy cũng đã có văn bản thông báo khiển trách nhà thầu lần thứ nhất ngày 17/4/2026 đối với việc chậm trễ trong triển khai thi công.

Tuy nhiên, mọi sự đôn đốc của Ban và tư vấn giám sát đều không được Công ty TNHH Phúc Thành An thực hiện và không có văn bản báo cáo chủ đầu tư về lý do chậm trễ triển khai thi công.

Nhà thầu vẫn không triển khai thi công ngoài hiện trường, không lập tiến độ thi công điều chỉnh khi tiến độ thi công trước đó không phù hợp với tình hình thực tế.

Dự án nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Việt Trì- Vĩnh Yên quá chậm, nhà thầu Phúc Thành An vừa bị cảnh cáo

Qua theo dõi của Ban và văn bản báo cáo của tư vấn giám sát, từ tháng 2/2026 đến nay, nhà thầu hầu như không tổ chức triển khai thi công ngoài hiện trường. Việc chậm triển khai thi công của nhà thầu trên các phạm vi đã được địa phương bàn giao mặt bằng tạo dư luận không tốt và gây khó khăn cho công tác GPMB của địa phương.

Ngày 29/5/2026, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã có văn bản gửi chủ đầu tư và báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị tổ chức đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Trong đó, đoạn thuộc địa phận xã Hội Thịnh, Tề Lỗ do Công ty TNHH Phúc Thành An thi công được chỉ rõ đã hoàn thành cơ bản công tác GPMB nhưng nhà thầu không triển khai thi công.

Ngày 2/6/2026, lãnh đạo Ban QLDA Hàng hải và Đường thuỷ tổ chức cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt của liên danh nhà thầu tham dự về kế hoạch triển khai thi công và các khó khăn vướng mắc. Thế nhưng, lãnh đạo Công ty TNHH Phúc Thành An tiếp tục vắng mặt và không thông báo lý do tương tự nhiều cuộc họp trước đó.

Tiếp đến, từ ngày 5 - 10/6, cấp có thẩm quyền địa phương liên tục gửi đi các văn bản đề cập đến công tác GPMB dự án qua địa phận xã Hội Thịnh, Tề Lỗ đã hoàn thành 100% và nhắc nhở việc chậm triển khai thi công.

Với những nội dung nêu trên, Công ty TNHH Phúc Thành An đã vi phạm các điều khoản Hợp đồng QL2-XL và ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ đầu tư.

Áp dụng quy định của hợp đồng, Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy thông báo cảnh cáo nhà thầu Công ty TNHH Phúc Thành An.

"Lãnh đạo Công ty TNHH Phúc Thành An phải chỉ đạo quyết liệt để triển khai thi công ngay trên công trường, có văn bản cam kết khắc phục, bù tiến độ bị chậm gửi về Ban QLDA Hàng hải và Đường thuỷ. Nếu nhà thầu tiếp tục không thực hiện, Ban sẽ áp dụng các điều khoản xử phạt tiếp theo của hợp đồng", văn bản của Ban QLDA Hàng hải và Đường thuỷ nêu rõ.

Dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) có chiều dài hơn 11km, được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 - 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng.

Được biết, dự án được khởi công từ tháng 3/2025 và dự kiến hoàn thành năm 2026 theo kế hoạch nhưng đến nay, sản lượng thi công mới đạt khoảng 6,5% giá trị hợp đồng.