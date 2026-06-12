Tổ chức đợt cao điểm ngăn chặn thiết bị UAV, hoạt động thả diều gần sân bay

ANTD.VN -Trước tình trạng thiết bị bay không người lái (UAV), diều gây ảnh hưởng các chuyến bay tại sân bay Nội Bài, Cát Bi, Bộ Xây dựng vừa đề nghị các địa phương có sân bay tăng cường biện pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm.

Trong công văn vừa gửi UBND các tỉnh, thành phố có sân bay, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về quản lý vật thể bay không người lái và các phương tiện bay khác theo Luật Phòng không nhân dân, nghị định và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương chủ động báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan khi phát sinh tình huống cần hướng dẫn hoặc hỗ trợ xử lý khi UAV, diều và các vật thể bay khác xâm nhập khu vực sân bay.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra và ngăn chặn hoạt động thả diều, sử dụng UAV và các vật thể bay khác tại khu vực sân bay cũng như vùng lân cận, đặc biệt trong thời gian học sinh nghỉ hè. Mục tiêu được đặt ra là bảo đảm 100% hộ dân sinh sống quanh khu vực sân bay được tiếp cận thông tin tuyên truyền về an toàn hàng không.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương mở đợt cao điểm ngăn chặn thiết bị UAV và hoạt động thả diều

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của cha mẹ và người giám hộ trong việc quản lý, giáo dục con em.

Trường hợp trẻ em có hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động bay, phụ huynh và người giám hộ phải thực hiện các trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Các địa phương được Bộ Xây dựng đề nghị chỉ đạo 100% cơ sở giáo dục nằm trong khu vực lân cận sân bay tổ chức tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và phụ huynh về nguy cơ mất an toàn hàng không cũng như hậu quả pháp lý của hành vi thả diều, sử dụng UAV hoặc các vật thể bay khác trái quy định trong khu vực cấm bay và hạn chế bay.

Các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Kết quả xử lý cũng được công khai và chia sẻ với các cơ quan liên quan nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa chung.

Cục Hàng không Việt Nam được giao phối hợp với các cơ quan đầu mối của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xây dựng quy trình hiệp đồng, ra quyết định áp chế phương tiện bay trong trường hợp xuất hiện tình huống đe dọa an toàn hàng không.

Các Cảng vụ hàng không, cảng hàng không và các đơn vị liên quan phải tiếp tục thực hiện nghiêm các quy trình xử lý vật thể bay xâm nhập khu vực cấm bay, hạn chế bay; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật và công nghệ nhằm nâng cao năng lực phát hiện, cảnh báo và xử lý các thiết bị bay không người lái ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng về vụ việc UAV, diều gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác tại sân bay Nội Bài và sân bay Cát Bi trong hai ngày 6 và 7/6.

Tại sân bay Nội Bài, ngày 6/6 do hoạt động của drone gần khu vực sân bay khiến 28 chuyến bay bị ảnh hưởng. Đến ngày 7/6, do xuất hiện của diều được thả trong khu vực cất cánh gần sân bay Nội Bài khiến 7 chuyến bay chuẩn bị cất cánh phải dừng chờ.

Còn tại sân bay Cát Bi có 3 chuyến bay bị ảnh hưởng do xuất hiện diều sáo gắn đèn gần sân bay vào tối 7/6. Trong đó 1 chuyến bay phải lùi giờ cất cánh, 2 chuyến bay đến Cát Bi phải chuyển hướng đi sân bay Nội Bài.