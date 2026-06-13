ANTD.VN -Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương trong việc tính toán, lựa chọn giải pháp xây dựng đường bộ cao tốc phù hợp với điều kiện cụ thể trong đó có phương án xây dựng đường cao tốc trên cầu cạn.

Văn phòng Chính phủ vừa gửi Bộ Xây dựng truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc xây dựng đường cao tốc trên cầu cạn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương lựa chọn giải pháp xây dựng cao tốc phù hợp điều kiện thực tế, trong đó có phương án cầu cạn nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và phát triển bền vững.

Cụ thể xét báo cáo của Bộ Xây dựng về đầu tư cầu cạn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (miền Tây), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có ý kiến:

Bộ Xây dựng chủ trì triển khai giải pháp thiết kế, thi công các dự án đường cao tốc theo thẩm quyền, đánh giá kỹ lưỡng khi triển khai, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực, đáp ứng yêu cầu về dài hạn.

Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương giải pháp xây cao tốc trên cầu cạn

Đồng thời Bộ Xây dựng chủ động hướng dẫn các địa phương trong việc tính toán, lựa chọn giải pháp xây dựng đường bộ cao tốc phù hợp với điều kiện cụ thể (trong đó có phương án xây dựng đường cao tốc trên cầu cạn), bảo đảm yêu cầu kinh tế kỹ thuật, tầm nhìn dài hạn, hiệu quả tổng thể cho cả vòng đời dự án, bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.

Trước đó báo cáo Thủ tướng về nghiên cứu đầu tư đường cao tốc bằng cầu cạn tại khu vực miền Tây, Bộ Xây dựng cho biết chi phí đầu tư cầu cạn ban đầu cao gấp khoảng 1,6-1,7 lần so với đường nền đắp.

Nhưng nếu tính toàn bộ chi phí trong vòng đời dự án 100 năm thì chi phí đầu tư, khai thác cầu cạn cao hơn khoảng 1,10-1,14 lần so với đường nền đắp.

Dù đắt hơn đường nền đắp nhưng cầu cạn có nhiều ưu điểm về kỹ thuật như tăng tính ổn định, giảm thiểu các rủi ro trong thi công và quá trình khai thác; ít tác động đến đời sống, điều kiện canh tác của người dân; ít bị ảnh hưởng bởi tình trạng lún, sụt, nước biển dâng.

Vì vậy Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng đối với các dự án đường cao tốc tại miền Tây triển khai giai đoạn 2026 - 2030 và các năm tiếp theo, bộ và các địa phương sẽ ưu tiên sử dụng cầu cạn, nhất là cho các khu vực nền đất yếu, địa hình khó khăn, phức tạp phải đào sâu đắp cao.

Đối với từng dự án cụ thể, Bộ Xây dựng sẽ yêu cầu tư vấn, chủ đầu tư nghiên cứu so sánh các phương án để quyết định giải pháp đảm bảo kinh tế, kỹ thuật, hiệu quả đầu tư cho cả vòng đời dự án.

Theo Bộ Xây dựng, hệ thống đường cao tốc tại miền Tây được quy hoạch với tổng chiều dài khoảng 1.256km, quy mô 4-6 làn xe. Đến nay miền Tây đã hoàn thành 311km đường cao tốc, đang triển khai thi công 336km.

Dự kiến cuối năm 2026, tại miền Tây sẽ hoàn thành thêm 85km và hoàn thành toàn bộ 336km đường cao tốc vào năm 2027, nâng tổng số km đường cao tốc của khu vực lên khoảng 647km.

Còn lại khoảng 719km đường cao tốc tại miền Tây chưa được đầu tư sẽ có 326km dự kiến đầu tư trước năm 2030 và 393km được nghiên cứu để đầu tư sau năm 2030.