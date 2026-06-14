Cụ thể mức phí thu trên 13 đoạn dự án cao tốc Bắc- Nam do Nhà nước đầu tư

ANTD.VN -Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam. Đây là cơ sở để triển khai thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư thời gian tới.

Theo đó, Bộ Xây dựng chấp thuận mức thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các đoạn tuyến, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Hòa Liên - Túy Loan, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản trình Bộ Xây dựng chấp thuận, phê duyệt mức thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến Hòa Liên - Túy Loan và các đoạn tuyến thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Chuẩn bị thu phí 13 đoạn dự án cao tốc Bắc- Nam do Nhà nước đầu tư

Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư dao động từ 900 - 1.300 đồng/km.

Theo phương án đề xuất, mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Cụ thể, tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 30,492km, mức phí tối đa với xe nhóm 1 là 13.774 đồng và xe nhóm 5 là 55.094 đồng.

Hàm Nghi - Vũng Áng dài 58,415km, mức phí tối đa lần lượt là 23.136 đồng và 100.544 đồng.

Vũng Áng - Bùng dài 57,339km, mức phí tối đa 27.063 đồng với xe nhóm 1 và 108.252 đồng với xe nhóm 5.

Bùng - Vạn Ninh dài 46,428km, mức phí tối đa 17.454 đồng và 69.815 đồng.

Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,707km, mức phí tối đa 20.448 đồng và 81.792 đồng.

Hòa Liên - Túy Loan dài 11,472km, mức phí tối đa 9.750 đồng với xe nhóm 1 và 39.000 đồng với xe nhóm 5.

Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 79km, mức phí tối đa 26.262 đồng và 105.048 đồng.

Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 122,45km, mức phí tối đa 23.265 đồng và 93.060 đồng.

Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 63,177km, mức phí tối đa 19.906 đồng và 79.625 đồng.

Chí Thạnh - Vân Phong dài 46,823km, mức phí tối đa 20.397 đồng và 81.587 đồng.

Vân Phong - Nha Trang dài 83,35km, có mức thu cao nhất trong nhóm, với xe nhóm 1 là 32.625 đồng và xe nhóm 5 là 130.500 đồng.

Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65km, mức phí tối đa 13.950 đồng và 55.800 đồng.

Hậu Giang - Cà Mau dài 73,233km, mức phí tối đa 18.198 đồng và 72.792 đồng.

Trước đó, từ ngày 2/3, Cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai thu phí trên 5 tuyến cao tốc thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, gồm Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Trong gần ba tháng, từ ngày 2/3 - 31/5/2026, hệ thống đã ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt phương tiện lưu thông, đồng thời thu gần 1.000 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ cao tốc nộp ngân sách Nhà nước.