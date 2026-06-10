ANTD.VN - Các chuyên gia an ninh mạng của WhiteHat cảnh báo phụ huynh và học sinh cẩn trọng, tránh sập bẫy “đề thi rò rỉ” trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ chính thức diễn ra.

Thí sinh cần nghiêm túc thực hiện quy chế của kỳ thi

"Đề thi rò rỉ" và “chạy điểm” là một trong những trò lừa đảo ​được các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo. Hiện tượng này thường diễn ra khi mùa thi đến.

Vì vậy, thí sinh tuyệt đối không tin, không mua bán và không lan truyền các thông tin "lộ đề thi" giả mạo trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo tài sản hoặc bị xử lý vì tung tin giả, tin đồn thất thiệt​

Đối với phụ huynh, cần cảnh giác cao độ với các hội nhóm ngầm hứa hẹn "chạy điểm", "bao đỗ đại học" hay bán "đề thi gốc" để trục lợi. Nếu phát hiện các dấu hiệu mua bán thiết bị gian lận, lừa đảo hoặc tổ chức thi hộ, phụ huynh cần chủ động báo ngay cho cơ quan Công an​.

Ngoài ra, các chuyên gia an ninh mạng cũng cảnh báo thí sinh cần nghiêm túc tuân thủ quy định của kỳ thi. Năm nay, lực lượng chức năng áp dụng triệt để nguyên tắc "lấy công nghệ để phòng ngừa gian lận bằng công nghệ", thí sinh chỉ cần mang điện thoại, đồng hồ thông minh hay thiết bị thu phát vào phòng thi (dù tắt nguồn hay chưa sử dụng) đều bị đình chỉ thi, hủy bỏ toàn bộ kết quả và lưu lại "lịch sử" xấu trong hồ sơ học tập​.

Bên cạnh đó, đề thi THPT là tài liệu bí mật nhà nước mức độ "Tối mật". Trách nhiệm bảo mật kéo dài cho đến khi kết thúc thời gian làm bài của môn thi​. Mọi hành vi vô tình hay cố ý chụp ảnh, đăng tải, chia sẻ đề thi lên Facebook, Zalo, Telegram... trước khi hết giờ làm bài đều cấu thành tội phạm và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lộ bí mật nhà nước​.