Sau 3 tháng thu phí, cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết vẫn phát sinh hàng loạt lỗi

ANTD.VN -Cơ quan chức năng vừa chỉ ra, dù đã đi vào vận hành, thu phí sau hơn 3 tháng nhưng hệ thống thu phí, đảm bảo ATGT trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết vẫn lỗi hàng loạt.

Khu Quản lý đường bộ IV mới đây đã tiếp tục đề nghị Ban QLDA 7 và Thăng Long khẩn trương khắc phục hàng loạt tồn tại trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thu phí không dừng (ETC) và hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Ban QLDA 7 làm chủ đầu tư đã chính thức tổ chức thu phí từ 22 giờ ngày 2/3/2026 theo chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam.

Tuy nhiên, kể từ khi đưa vào vận hành thu phí, nhiều hạng mục kỹ thuật và tổ chức giao thông trên tuyến vẫn tồn tại những bất cập, ảnh hưởng đến công tác khai thác và bảo đảm an toàn giao thông.

Dù Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Xây dựng đã nhiều lần có văn bản yêu cầu khắc phục, sửa chữa, song theo báo cáo của Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1, đến nay nhiều tồn tại vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Qua kiểm tra, hệ thống camera giám sát trên tuyến thường xuyên mất tín hiệu và hoạt động thiếu ổn định. Trong khi đó, hệ thống biển báo điện tử VMS hiện chỉ có 6/10 bảng hoạt động do bị mất cáp, còn hệ thống biển báo làn đường LCS chỉ vận hành được 12/20 bảng.

Nhiều camera PTZ tại các vị trí như Km142+250 và Km152+250 thường xuyên bị lệch hướng quan sát hoặc quay xuống thấp, không theo dõi đầy đủ phương tiện và các tình huống sự cố trên tuyến.

Trạm thu phí trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết

Đối với hệ thống thu phí, phần mềm FE tại Trung tâm điều hành thu phí Đại Ninh vẫn phát sinh lỗi, có thời điểm không xuất được dữ liệu phục vụ công tác đối soát và hậu kiểm. Tình trạng không truy xuất được video tại một số thời điểm vẫn xảy ra, nhiều giao dịch không có dữ liệu đầu vào hoặc tồn tại ở trạng thái chờ xử lý, ảnh hưởng đến công tác quản lý và vận hành hệ thống thu phí.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, hạng mục gia cố mái taluy dương chống cát tràn mặt đường tại khu vực Km215+000 – Km215+620 đã hoàn thành thi công. Tuy nhiên, sau trận mưa ngày 2/6/2026 vừa qua, cát từ khu vực vườn nhà dân phía trên mái taluy tiếp tục tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến cao tốc.

Một tồn tại khác là các đường quay đầu dành cho xe quá tải đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa được đưa vào khai thác. Đáng chú ý, các vị trí này hiện chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả các phương tiện không đủ điều kiện lưu thông trên cao tốc như xe mô tô, xe gắn máy, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến công tác thu phí.

Để bảo đảm hệ thống ETC, ITS hoạt động hiệu quả và duy trì an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Khu Quản lý đường bộ IV yêu cầu Ban QLDA 7 khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị liên quan kiểm tra, sửa chữa toàn bộ các tồn tại đã được chỉ ra, bao gồm cả những nội dung đã được yêu cầu khắc phục tại các văn bản trước đây nhưng chưa thực hiện.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu khẩn trương xử lý các lỗi của hệ thống ITS, ETC và hạ tầng kỹ thuật; nghiên cứu giải pháp rào chắn và tổ chức giao thông phù hợp tại các đường quay đầu xe quá tải để ngăn chặn phương tiện không đủ điều kiện đi vào cao tốc.

Đối với Ban QLDA Thăng Long, Khu Quản lý đường bộ IV đề nghị khẩn trương khắc phục các lỗi phần mềm của hệ thống thu phí và Trung tâm điều hành giao thông (TMC), bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan cho các đơn vị quản lý, khai thác sử dụng theo quy định.