Đại biểu Hà Nội đề nghị nâng mức hỗ trợ bồi thường lên 50% với nhà xây sai phép khi GPMB

ANTD.VN - Đại biểu đề nghị công trình xây dựng không hợp pháp xây dựng trên đất đủ điều kiện được bồi thường từ ngày 1/7/2014 đến ngày 1/8/2024 không vi phạm pháp luật đất đai được hỗ trợ bằng 50% mức bồi thường theo quy định thay vì 20% như dự thảo.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội cho rằng cần nới chính sách bồi thường GPMB các dự án

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP xem xét ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung về cho thuê đất, tạm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Trong đó, nhiều nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được đề xuất theo hướng mở rộng quyền lợi cho người dân, nhất là các trường hợp tồn tại lịch sử kéo dài nhiều năm nhưng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai.

Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất hỗ trợ đối với các công trình xây dựng không hợp pháp trên đất đủ điều kiện được bồi thường.

Cụ thể, về hỗ trợ tài sản, công trình xây dựng bất hợp pháp trên đất đủ điều kiện bồi thường từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày 1/8/2024 sẽ được hỗ trợ bằng 20% mức bồi thường theo quy định. Diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất tối đa tại địa phương.

Với công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội đang sử dụng nhưng phải di dời, mức bồi thường bằng tiền tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Đơn vị quản lý, sử dụng có trách nhiệm xây dựng mới và di chuyển công trình. Nếu không còn sử dụng, công trình sẽ không được bồi thường.

Thảo luận về nội dung này, đại biểu Võ Đăng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình cho hay, phường Khương Đình là địa bàn đang thực hiện rất nhiều công trình GPMB.

Vừa qua, phường Khương Đình đã thực hiện công tác GPMB bằng dự án đường Vành đai 2,5, đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng với chiều dài là 1,52 km. Đến nay, đã hoàn thành xong và đang thi công đường, dự kiến sẽ thông tuyến kỹ thuật vào ngày 10/10/2026.

Quá trình thực hiện công tác GPMB, đại biểu rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, đặc biệt là cơ chế chính sách.

Theo ông Võ Đăng Dũng, ngoài những yếu tố khác thì việc được tháo gỡ cơ chế chính sách của thành phố là một điều quan trọng để quyết định việc thành công của GPMB.

Do vậy, đại biểu đề nghị công trình xây dựng không hợp pháp xây dựng trên đất đủ điều kiện được bồi thường từ ngày 1/7/2014 đến ngày 1/8/2024 không vi phạm pháp luật đất đai được hỗ trợ bằng 50% mức bồi thường theo quy định so với 20% như trong dự thảo Nghị quyết.

Cũng theo đại biểu Võ Đăng Dũng, tất cả các dự án khó khăn nhất, “điểm nghẽn” chính là công tác giải phóng mặt bằng, càng “nới” được chính sách hỗ trợ cho người dân thì công tác giải phóng mặt bằng sẽ càng thành công.