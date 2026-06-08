“Chốt” ba nhà đầu tư thực hiện siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

ANTD.VN -UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt để thực hiện dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Cụ thể, nhà đầu tư được lựa chọn là liên danh gồm Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát.

Trong đó, Công ty Đại Quang Minh được xác định là đơn vị đại diện liên danh; ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT công ty, là người đại diện liên danh nhà đầu tư.

Theo quyết định, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng, trong đó vốn góp của liên danh nhà đầu tư dự kiến khoảng 110.545 tỷ đồng, vốn huy động hơn 626.000 tỷ đồng. Dự án được triển khai theo hợp đồng BT.

Hà Nội vừa "chốt" 3 nhà đầu tư thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Việc thanh toán cho nhà đầu tư sẽ thực hiện bằng quỹ đất theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP, đất đai và các quy định pháp luật liên quan.

Vị trí, diện tích, thông tin quy hoạch, giá trị quỹ đất thanh toán và phương thức thanh toán cụ thể sẽ được xác định trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án.

Dự án được thực hiện trên địa bàn 16 xã, phường gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phủ, Hồng Văn, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 11.418ha, bao gồm các hạng mục chính như trục đại lộ cảnh quan, công viên cảnh quan - vui chơi giải trí, các khu đất phát triển đô thị, đất mặt nước, đất hạ tầng kỹ thuật và các loại đất khác.

Đây là quyết định thay thế cho văn bản duyệt nhà đầu tư của UBND TP Hà Nội vào tháng 12/2025. Khi đó, ngoài 3 doanh nghiệp kể trên, liên danh nhà đầu tư dự án còn có Văn Phú, MIK Group và Tập đoàn T&T. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này sau đó lần lượt rút khỏi liên danh thực hiện dự án.