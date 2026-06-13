Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng mở rộng 13,5 km đường quanh hồ Tây

ANTD.VN - Tuyến đường ven Hồ Tây dài khoảng 13,5km, dự kiến nghiên cứu mở rộng một số đoạn lên quy mô mặt cắt ngang khoảng 21m. Việc mở rộng không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu.

Đường ven Hồ Tây có nhiều đoạn diện tích mặt đường nhỏ, gây khó khăn cho giao thông

UBND TP Hà Nội đã trình HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT).

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 30.151 tỷ đồng. Hà Nội đề xuất lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH thành phố Mặt Trời (Sun Group).

Địa điểm thực hiện dự án tại phường Tây Hồ. Dự án với tổng diện tích toàn khu vực nghiên cứu quy hoạch khoảng 567,75ha, trong đó diện tích hồ Tây hơn 520ha (giữ nguyên mặt nước hiện trạng hồ Tây), diện tích đất khoảng 46,85ha (đã bao gồm các hồ nhỏ khác).

Một trong những hạng mục trọng tâm là cải tạo, chỉnh trang hệ thống đường ven Hồ Tây dài khoảng 13,5 km. Thành phố sẽ nghiên cứu mở rộng một số đoạn đường lên mặt cắt ngang khoảng 21 m, các đoạn còn lại được mở rộng với quy mô phù hợp theo quy hoạch.

UBND TP Hà Nội khẳng định: Việc mở rộng tuyến đường không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu, có giải pháp thiết kế bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường và bố trí hệ thống thu gom, ngăn chặn rác thải dưới lòng hồ tại các khu vực mở rộng.

Các không gian quảng trường, sàn ngắm cảnh ven hồ, cầu cảnh quan, bến thuyền hồ Tây, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ, công trình bảo vệ môi trường,... được bố trí đảm bảo phù hợp quy hoạch cũng là một trong những hạng mục chính, theo tờ trình của UBND TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội cho biết, theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2030. Giai đoạn 1, từ quý III/2026 đến quý IV/2028, tập trung cải tạo các tuyến đường ven hồ và xây dựng các sàn cảnh quan, trong đó khu vực Quảng An dự kiến hoàn thành vào quý III/2027. Giai đoạn 2, từ quý I/2027 đến quý IV/2030, sẽ triển khai đồng bộ các công trình cảnh quan, công viên và hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt.

Theo UBND TP Hà Nội, quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư dự án nêu trên là dự kiến và được chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định pháp luật.