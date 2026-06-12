Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Những vướng mắc đất dịch vụ sẽ được tháo gỡ

ANTD.VN - Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Luật Thủ đô năm 2026 là cơ sở pháp lý quan trọng giúp thành phố tháo gỡ nhiều tồn tại lịch sử trong lĩnh vực đất đai mà trước đây gặp nhiều khó khăn trong xử lý.

Chủ tịch Hà Nội phát biểu tại buổi thảo luận tổ

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 4, ngày 12/6, HĐND TP Hà Nội đã chia tổ thảo luận, cho ý kiến với những nghị quyết sắp được xem xét, thông qua.

Thảo luận tại Tổ số 3 về dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung về cho thuê đất; tạm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, đại biểu Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung nhằm bảo đảm tính khả thi, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Quan tâm đến công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, đại biểu Đỗ Thị Lan Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tùng Thiện cho rằng cần tiếp tục làm rõ một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đại biểu, công tác giải phóng mặt bằng luôn là lĩnh vực rất vướng mắc ở cơ sở. Đối với các dự án lớn, thời gian thực hiện thường kéo dài nhiều năm. Trong quá trình đó, hệ thống chính sách pháp luật, các quy định của Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn có nhiều thay đổi, dẫn đến việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân chưa thực sự đồng bộ.

Chính sự thiếu đồng bộ về chính sách giữa các giai đoạn đã dẫn đến phát sinh khiếu kiện của người dân, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Phát biểu thảo luận tổ làm rõ một số ý kiến của đại biểu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thông tin: từ đầu năm 2025, thành phố đã triển khai Nghị quyết 258 với nhiều cơ chế đặc thù dành cho các dự án quy mô lớn. Nghị quyết này cho phép áp dụng một số chính sách riêng trong quá trình chuẩn bị đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và đặc biệt là cơ chế hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay, đối với một số dự án trọng điểm như khu đô thị Olympic và các dự án thuộc danh mục thực hiện theo Nghị quyết 258, mức hỗ trợ giải phóng mặt bằng có thể được áp dụng theo cơ chế đặc thù. Vì vậy sẽ có sự khác biệt giữa các dự án thuộc diện đặc biệt quan trọng với những dự án thông thường.

Liên quan đến các tồn tại về đất đai kéo dài nhiều năm qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, phần lớn các vướng mắc hiện nay đều là những vấn đề phát sinh từ quá khứ, liên quan đến đất dịch vụ, giao đất không đúng thẩm quyền, giao đất nhưng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý và nhiều trường hợp tồn đọng khác.

Theo Chủ tịch UBND TP, trong thời gian qua, Hà Nội đã nhiều lần tập trung chỉ đạo, tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc này. Tuy nhiên, do khuôn khổ pháp lý trước đây còn hạn chế nên nhiều nội dung vượt quá thẩm quyền của thành phố, phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

“Đối với riêng vấn đề đất dịch vụ, thời gian gần đây thành phố vẫn tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Theo quy định hiện hành, nhiều nội dung vẫn phải thực hiện đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật”, Chủ tịch UBND TP cho biết.

Luật Thủ đô năm 2026 là đã trao cho thành phố nhiều thẩm quyền mới để xử lý các vấn đề đặc thù phát sinh trên địa bàn. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng giúp Hà Nội tháo gỡ nhiều tồn tại lịch sử trong lĩnh vực đất đai mà trước đây gặp nhiều khó khăn trong xử lý.

“Chúng tôi kỳ vọng Luật Thủ đô năm 2026 sẽ giúp giải quyết được rất nhiều vướng mắc tồn đọng như đất dịch vụ, các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền và nhiều vấn đề lịch sử khác liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai” - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP cũng cho rằng không thể đưa từng trường hợp cụ thể vào các nghị quyết đang trình HĐND TP xem xét thông qua, bởi mỗi vụ việc có nguồn gốc, hoàn cảnh và điều kiện pháp lý khác nhau. “Nếu đưa từng trường hợp cụ thể vào nghị quyết thì rất khó khả thi. Vì vậy, các nghị quyết lần này chủ yếu quy định các nguyên tắc, cơ chế và thẩm quyền xử lý”, đồng chí Vũ Đại Thắng phân tích.

Sau khi HĐND TP thông qua các nghị quyết khung, UBND TP sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá từng nhóm vấn đề cụ thể để xây dựng các nghị quyết chuyên đề hoặc các quyết định chuyên biệt nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại kéo dài.

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