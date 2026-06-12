Điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ- Giảng Võ- La Thành để thi công cầu vượt Vành đai 1

ANTD.VN -Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành để thi công xây dựng cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Cụ thể, Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông nút giao tự hành.

Các xe di chuyển qua nút giao theo các hướng bằng hệ thống đường tạm Vành đai 1, vạch sơn, biển báo chỉ dẫn giao thông và các điểm quay đầu tại các vị trí điểm mở dải phân cách trên tuyến đường Giảng Võ; đường Láng Hạ và đường tạm vành đai 1.

Thời gian thực hiện từ 22h ngày 12/6 đến khi có thông báo tiếp theo.

Tổ chức lại giao thông để thi công cầu vượt Láng Hạ-Giảng Võ thuộc Vành đai 1

Hà Nội yêu cầu chỉ được phép rào chắn khu vực nút giao sau khi đã hoàn thiện công tác thi công hạ tầng để không ảnh hưởng đến các tuyến xe buýt tại khu vực. Đồng thời đơn vị thi công phải thực hiện di chuyển hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera giám sát giao thông theo kiến nghị của Công an TP trước khi rào chắn.

Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang 50m.

Điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu, điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án được phê duyệt từ tháng 12/2017, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng.