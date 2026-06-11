Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về trình tự, nội dung sát hạch lái xe

ANTD.VN - Bộ Công an vừa đề xuất nhiều quy định quan trọng về nội dung và trình tự sát hạch lái xe, các bài thi sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành theo các hạng xe.

Về hình thức, nội dung và trình tự sát hạch lái xe, điều 4 dự thảo Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế nêu rõ, sát hạch lý thuyết gồm các câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; kỹ thuật lái xe; đạo đức người lái xe, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; nội dung liên quan đến cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (đối với hạng B1, B trở lên); nội dung liên quan đến vận tải đường bộ (đối với hạng C1 trở lên);

Sát hạch lý thuyết thực hiện trên máy vi tính, trừ trường hợp quy định tại Điều 14 Dự thảo Thông tư; Thí sinh dự sát hạch lái xe hạng A1, A có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực được miễn sát hạch lý thuyết.

Về sát hạch thực hành lái xe trong hình, với hạng A1, A thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp kết hợp với thiết bị chấm điểm tự động. Thí sinh dự sát hạch phải điều khiển xe mô tô qua 02 bài sát hạch: bài sát hạch số 1 và bài sát hạch số 2 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Dự thảo Thông tư;

Đối với hạng B1 thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp, không bố trí sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch. Thí sinh dự sát hạch phải điều khiển xe tiến qua hình chữ chi và lùi theo hướng ngược lại;

Đối với các hạng B, C1, C, D1, D2, D, thực hiện sát hạch bằng phương pháp sử dụng thiết bị chấm điểm tự động kết hợp với chấm điểm trực tiếp; không bố trí sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch…

Thí sinh dự sát hạch phải điều khiển xe qua các bài sát hạch đã bố trí tại trung tâm sát hạch lái xe gồm: xuất phát, dừng xe nhường đường cho người đi bộ, dừng và khởi hành xe trên dốc, qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc, qua ngã tư có đèn tín hiệu điều khiển giao thông, qua đường vòng quanh co, ghép xe vào nơi đỗ…

Đối với các hạng BE, D1E, D2E, DE thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp, không bố trí sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch. Thí sinh dự sát hạch điều khiển xe qua bài sát hạch: tiến qua hình có 5 cọc chuẩn và vòng trở lại;

Đối với hạng C1E, CE, thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp, không bố trí sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch. Thí sinh dự sát hạch điều khiển xe qua 2 bài sát hạch: tiến qua hình có 5 cọc chuẩn và vòng trở lại; ghép xe dọc vào nơi đỗ.

Về sát hạch thực hành lái xe trên đường, với các hạng B, C1, C, D1, D2, D, thực hiện sát hạch bằng phương pháp sử dụng thiết bị chấm điểm tự động kết hợp với chấm điểm trực tiếp, bố trí một sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch;

Đối với các hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp, bố trí một sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch.

Về nội dung sát hạch lái xe, dự thảo Thông tư đề xuất quy định, hạng A1 và A thực hiện theo quy định tại Phụ lục I; hạng B1 thực hiện theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Dự thảo Thông tư;

Các hạng B, C1, C, D1, D2, D thực hiện theo quy định tại Phụ lục III, các hạng BE, D1E, D2E, DE thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV, hạng C1E, CE thực hiện theo quy định tại Phụ lục V.