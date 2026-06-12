Thi tốt nghiệp THPT: Việc ra đề và chấm thi môn Ngữ văn có đảm bảo công bằng thí sinh các vùng miền?

ANTD.VN - Chiều 12-6, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã phản hồi thắc mắc về câu "Làm sao để có Steve Jobs" trong đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có đảm bảo công bằng vùng miền với khẳng định đây là câu nghị luận xã hội có tính phân hóa.

GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phản hồi về đề thi Ngữ văn chiều 12-6.

Chiều 12-6, GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phản hồi về đề thi Ngữ văn. Theo ông Hà, sau khi kết thúc thời gian làm bài môn Ngữ văn vào trưa 11-6, Bộ nhận được nhiều ý kiến liên quan câu nghị luận xã hội (2 điểm): Nước Mỹ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk,... với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới.

Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?.

Ông Hà cho biết, đề thi không hỏi thông tin chi tiết ghi nhớ máy móc, tiểu sử, các phát minh của Steve Jobs. Việc đặt Steve Jobs Việt Nam trong ngoặc kép là một sự ẩn dụ. Các ngữ liệu cần có cũng đã được đưa vào câu hỏi. Từng câu từng từ trong đề thi được chắt lọc, hỏi ý kiến chuyên môn, tra từ điển.

Trước băn khoăn rằng Steve Jobs cùng các nhân vật nổi tiếng người Mỹ có thể xa lạ với học sinh miền núi, ông Hà cho biết yếu tố vùng miền đã được tính đến, với lệnh hỏi "hết sức rõ ràng, đầy đủ", không yêu cầu học sinh phải nhớ máy móc thông tin cá nhân của Steve Jobs.

"Môn Văn vừa có tính chất khoa học, vừa có tính chất nghệ thuật. Sự hiểu biết, phân tích làm nên sự khác biệt của môn này", ông Hà nói.

Ông Hà cũng khẳng định, đây là câu hỏi đánh giá khả năng hiểu biết, lập luận của thí sinh. Chia sẻ về điểm khác biệt đề thi Ngữ văn năm nay là câu nghị luận xã hội chỉ có 2 điểm, thay vì 4 điểm như năm ngoái, bởi mang tính phân hóa và tính mới.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, trước những ý kiến trái chiều liên quan đến đề thi, đặc biệt là đề Ngữ văn, cần chờ kết quả chấm thi và phổ điểm mới có thể đánh giá một cách đầy đủ, khách quan về độ khó, dễ của đề.

Theo ông Thưởng, việc đánh giá chất lượng đề thi phải dựa trên đầy đủ các khâu trong quy trình, từ chấm thi, chấm thẩm định đến phân tích kết quả.

Đối với đề thi Ngữ văn, lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhấn mạnh đây là dạng đề mở, vì vậy đáp án và hướng dẫn chấm cũng được xây dựng theo hướng mở, tôn trọng quan điểm và cách lập luận của thí sinh. Ngay cả khi học sinh có ý kiến phản biện lại vấn đề được đặt ra trong đề, các em vẫn có thể được đánh giá tích cực nếu lập luận chặt chẽ, có căn cứ và phù hợp.

Thông tin thêm về việc chấm thi môn Ngữ văn, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà cho hay, đây là năm đầu tiên chấm thi môn văn bằng hình thức rubric” (hay còn gọi là thang đánh giá tiêu chí). Đây là phương pháp chấm điểm dựa trên một bộ tiêu chí được định sẵn. Phương pháp này chia nhỏ yêu cầu của bài làm thành các mức độ đạt được (ví dụ: từ xuất sắc đến kém), kèm theo mô tả cụ thể cho từng mức với mục tiêu tăng tính khách quan trong việc chấm thi Ngữ văn.