Hà Nội xem xét hàng loạt Nghị quyết quan trọng triển khai Luật Thủ đô 2026

ANTD.VN - Tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, các đại biểu sẽ xem xét hàng loạt nghị quyết quan trọng về y tế, giáo dục, kinh tế, ngân sách, quy hoạch đô thị, giao thông và nhà ở nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách theo Luật Thủ đô năm 2026.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp

Sáng 12/6, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó tập trung cụ thể hóa và triển khai các cơ chế, chính sách theo Luật Thủ đô năm 2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, tại kỳ họp lần này, HĐND TP sẽ xem xét, quyết định 55 nội dung, dự thảo nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Đây là khối lượng cơ chế chính sách mới, có tác động trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và cần được ban hành đầy đủ, đồng bộ và kịp thời để triển khai ngay khi Luật Thủ đô 2026 có hiệu lực.

Với yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng các nghị quyết, Thường trực HĐND TP đã xây dựng chương trình kỳ họp theo hướng dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động thảo luận, xem xét và hoàn thiện chính sách.

Sau phần báo cáo của UBND TP, các đại biểu HĐND TP sẽ dành trọn một ngày làm việc để thảo luận theo từng nhóm lĩnh vực, tập trung phân tích kỹ những nội dung còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn và những nội dung có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, kỳ họp diễn ra từ ngày 12-15/6 để xem xét, thông qua 56 nghị quyết, trong đó có 50 nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền HĐND TP.

Các nội dung dự kiến được trình tại kỳ họp gồm: Nghị quyết của HĐND ban hành cơ chế chính sách khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa và ngân sách nhà nước về việc hỗ trợ tổ chức, cá nhân đối với lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết của HĐND TP quy định về trình tự, thủ tục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết của HĐND TP quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của thành phố Hà Nội (thay thế Nghị quyết số 64/2025/NQ-HĐND).

Nghị quyết của HĐND TP quy định cơ chế quản lý và khai thác hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết của HĐND TP quy định hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm, dịch vụ được tổ chức và vận hành trong thời gian ban đêm, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch.

Nghị quyết của HĐND TP quyết định số lượng và cơ cấu Ủy viên UBND TP; quy định số lượng, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể; quyết định thay đổi tên gọi, điều chỉnh chức năng của các cơ quan chuyên môn, đơn vị hành chính khác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.

Nghị quyết của HĐND TP quy định về vị trí việc làm và biên chế các cơ quan trong hệ thống chính quyền thành phố Hà Nội.

Nghị quyết của HĐND TP việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị, trái phiếu xanh; vay từ các tổ chức tín dụng, ngân quỹ nhà nước.

Nghị quyết quy định về thu hút nhà đầu tư chiến lược (thực hiện điểm a khoản 5, điểm a, b khoản 8 Điều 26 Luật Thủ đô).

Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (thực hiện điểm c khoản 8 Điều 26 Luật Thủ đô); Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2025.

Nghị quyết quy định về loại quy hoạch; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch không gian ngầm; hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, hoạt động kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch không gian tầm thấp, không gian tầm cao; Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định đối tượng, mức lưu lượng xả nước thải, khí thải công nghiệp phải áp dụng biện pháp quan trắc tự động, liên tục; Mức phí bảo vệ môi trường cao hơn áp dụng với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp (thực hiện điểm a khoản 4 Điều 30 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

Nghị quyết quy định chính sách phát triển khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội; chủ trương thực hiện Dự án xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây và trục cảnh quan hai bên sông theo hình thức PPP loại hợp đồng BT theo Nghị quyết 258/2025/QH15 của Quốc hội...