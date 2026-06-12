Nghiệm thu thành công đề tài khoa học cấp Bộ tổng kết lịch sử công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Công an Hà Nội giai đoạn 1975-1986

Đây là công trình nghiên cứu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tổng kết giai đoạn lịch sử quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô, góp phần làm sáng tỏ những đóng góp của CATP Hà Nội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội sau ngày đất nước thống nhất.

Dự Hội đồng có PGS.TS, NGƯT, Trung tướng Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện Chính trị CAND; PGS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban - Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử CAND; đồng chí Phạm Thị Thinh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; các thành viên Hội đồng nghiệm thu; lãnh đạo các phòng chức năng thuộc CATP Hà Nội cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện đề tài.

Toàn cảnh hội nghị

Tại phiên họp, Thượng tá Nguyễn Phương Khanh - Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội, Ủy viên Thư ký đã công bố Quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ lịch sử cấp Bộ: “Tổng kết lịch sử công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Công an thành phố Hà Nội (1975-1986)”, do Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 7 thành viên, PGS.TS, NGƯT, Trung tướng Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện Chính trị CAND giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội là Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các nhà khoa học, nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Phương Khanh - Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội, Ủy viên thư ký Hội đồng nghiệm thu công bố các quyết định

Việc thành lập Hội đồng với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lịch sử, lý luận chính trị và công tác Công an đã bảo đảm tính khách quan, khoa học trong quá trình đánh giá, nghiệm thu đề tài.

Đề tài khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc

Phát biểu khai mạc, PGS.TS, NGƯT, Trung tướng Phan Xuân Tuy, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhấn mạnh, kết quả nghiên cứu của đề tài tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Nội vụ trước đây (nay là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an) và Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn 1975-1986.

PGS.TS, NGƯT, Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu khai mạc

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu khẳng định: "Đề tài không chỉ ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của lực lượng Công an Thủ đô trong đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội mà còn đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn công tác. Những bài học này có ý nghĩa thiết thực đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay".

Bên cạnh đó, đề tài còn góp phần bổ sung nhiều tư liệu mới, làm phong phú hơn nội dung lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng và lịch sử Công an nhân dân thời kỳ sau ngày đất nước thống nhất. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong các học viện, trường Công an nhân dân.

Phát biểu tại Hội đồng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cho biết, ngay từ khi Bộ Công an phê duyệt danh mục các đề tài khoa học lịch sử cấp Bộ giai đoạn 1, CATP Hà Nội đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị, khoa học quan trọng và giao trực tiếp một đồng chí trong Ban Giám đốc đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm đề tài.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại Hội đồng

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, kết quả nghiên cứu của đề tài không chỉ góp phần bổ sung nguồn tư liệu có giá trị phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy trong các trường CAND mà còn cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng phục vụ việc hoạch định chủ trương, chính sách, chiến lược bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. CATP Hà Nội sẽ tiếp thu toàn bộ những ý kiến kết luận của Hội đồng và chỉ đạo Ban Chủ nhiệm đề tài cùng các thành viên nghiêm túc chỉnh sửa, bổ sung để sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng cao nhất, sẵn sàng báo cáo Bộ Công an thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ.

Tổng kết toàn diện lịch sử công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Công an Hà Nội giai đoạn 1975-1986

Thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ.

Theo báo cáo, đây là công trình đầu tiên nghiên cứu, tổng kết một cách toàn diện, có hệ thống, sâu sắc và đầy đủ về lịch sử công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Công an thành phố Hà Nội trong giai đoạn 1975-1986. Đề tài được thực hiện trên cơ sở khai thác nhiều nguồn tư liệu lịch sử có giá trị, bảo đảm tính khách quan, khoa học và không trùng lặp với các công trình nghiên cứu đã được công bố trước đó.

Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là tái hiện một cách trung thực, khách quan quá trình bảo đảm an ninh, trật tự của Công an thành phố Hà Nội từ năm 1975 đến năm 1986; đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đúc rút các bài học kinh nghiệm phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm đã tổ chức 3 cuộc tọa đàm khoa học, 1 hội thảo khoa học, đồng thời hoàn thành 1 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Công an nhân dân, Chuyên đề Nghiên cứu lịch sử số 4 năm 2025.

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu tái hiện lịch sử công tác bảo đảm an ninh, trật tự của CATP Hà Nội qua hai giai đoạn từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1978 và từ tháng 1/1979 đến tháng 11/1986; tập trung tổng kết, đúc rút 5 bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Bổ sung nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu và giáo dục truyền thống

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng, các thành viên đã tiến hành thảo luận, đánh giá khách quan và đưa ra nhiều ý kiến phản biện có giá trị khoa học cao. Nội dung thảo luận tập trung vào các vấn đề cốt lõi của đề tài như phương pháp tiếp cận, hệ thống tư liệu lịch sử, tính kế thừa của các giai đoạn phát triển cũng như giá trị thực tiễn của những bài học kinh nghiệm được tổng kết.

Thành viên Hội đồng đánh giá cao đề tài khoa học đồng thời đưa ra các ý kiến phản biện

Các thành viên Hội đồng thống nhất đánh giá cao sự công phu, nghiêm túc và trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm trong quá trình thực hiện đề tài khoa học. Công trình nghiên cứu đã làm nổi bật vai trò của lực lượng Công an Hà Nội trong giai đoạn đặc biệt quan trọng của đất nước, khi vừa phải bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, vừa tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đề tài được nhận định có giá trị khoa học và thực tiễn rất cao, là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử, giáo dục truyền thống, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân.

Hội đồng nghiệm thu chụp ảnh lưu niệm

Kết luận phiên họp, PGS.TS, NGƯT, Trung tướng Phan Xuân Tuy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc và cầu thị của Ban Chủ nhiệm đề tài trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.

Hội đồng đánh giá đây là công trình nghiên cứu lịch sử được thực hiện bài bản, khoa học và có hệ thống, mang giá trị cao cả về lịch sử, thực tiễn và lý luận. Các thành viên Hội đồng thống nhất thông qua biên bản nghiệm thu, đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện nội dung đề tài để báo cáo Giám đốc CATP Hà Nội đề xuất Bộ Công an tổ chức nghiệm thu cấp Bộ trong thời gian tới.

Thành công của phiên họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học của CATP Hà Nội mà còn góp phần quan trọng vào công tác nghiên cứu lịch sử, giáo dục truyền thống và tổng kết thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Những giá trị khoa học được đúc kết từ đề tài sẽ tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.