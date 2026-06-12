Tin quảng cáo, mua phải thực phẩm chức năng “rởm”, người tiêu dùng cần làm gì?

ANTD.VN - Người tiêu dùng tin theo quảng cáo, mua sản phẩm “100% từ thiên nhiên” nhưng sau khi sử dụng thì bị dị ứng, phải đi cấp cứu.

Người tiêu dùng cần mua hàng hóa tại các địa chỉ uy tín

Thông tin đến Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, chị Lan (Hà Nội) cho hay, do tin lời quảng cáo từ một người quen về sản phẩm thực phẩm chức năng giảm cân có nguồn gốc “100% từ thiên nhiên” từ một Công ty A, chị Lan không tìm hiểu về Công ty A mà quyết định mua sản phẩm.

Sau 3 ngày sử dụng, chị bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội và mẩn ngứa toàn thân, buộc phải nhập viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán chị bị dị ứng nghiêm trọng với thành phần có trong sản phẩm nhưng không hề được ghi trên nhãn mác.

Khi chị Lan liên hệ để phản ánh, người bán không những không nhận trách nhiệm mà còn đổ lỗi do "cơ địa khách hàng không phù hợp", sau đó cắt đứt mọi liên lạc và chặn tài khoản của chị. Chị Lan nhờ tư vấn về cách xử lý để đảm bảo quyền lợi của mình trong trường hợp này.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, vụ việc có dấu hiệu cung cấp thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Với hành vi này, người bán sản phẩm đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Người bán hàng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 24/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 47 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, theo đó thương nhân vi phạm một trong các hành vi vi phạm dưới đây thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Với hành vi lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, không chính xác về một trong các nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 53a Nghị định 24/2025/NĐ-CP;

Sản phẩm được quảng cáo là “thảo dược tự nhiên 100%”, tạo niềm tin về tính an toàn và lành tính. Tuy nhiên, thực tế lại chứa thành phần cấm và không được ghi nhận trên nhãn mác. Đây là hành vi cung cấp thông tin không trung thực, làm sai lệch nhận thức của người tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua và sử dụng sản phẩm.

Bên cạnh đó, việc chị Lan xuất hiện các triệu chứng tổn hại sức khỏe chưa thấy sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn theo quy định.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 9 của Luật An toàn thực phẩm năm 2010, người tiêu dùng có quyền được cung cấp trung thực và cảnh báo trước về nguy cơ mất an toàn đối với thành phần của sản phẩm.

Ngoài ra, sản phẩm này cần được đưa đi kiểm nghiệm thành phần và công khai thông tin nếu trong thành phần có chất gây nguy hiểm cho sức khỏe. Sản phẩm cũng cần được đưa đến cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp ngăn chặn, thu hồi nếu có dấu hiệu sử dụng các thành phần không đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng.

Với hành vi từ chối tiếp nhận khiếu nại, người bán đã vi phạm quy định về quyền của người tiêu dùng tại khoản 5 Điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Người bán không chỉ vi phạm nghĩa vụ trong một giao dịch tiêu dùng mà còn có dấu hiệu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có tính hệ thống, bao gồm cung cấp thông tin sai lệch, phân phối sản phẩm không bảo đảm an toàn và né tránh trách nhiệm đối với người tiêu dùng.

Với tính chất và mức độ vi phạm như vậy, người bán phải chịu trách nhiệm chính trước pháp luật và có thể bị cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Để đảm bảo quyền lợi, người tiêu dùng nên thu thập và lưu trữ bằng chứng để làm căn cứ pháp lý như: vỏ hộp, nhãn mác, sản phẩm còn lại, hóa đơn chứng từ, thỏa thuận giao dịch, chuyển khoản, hồ sơ bệnh án…

Sau đó, người tiêu dùng liên hệ trực tiếp với người bán hàng thông qua các hình thức điện thoại, nhắn tin người bán và yêu cầu hoàn trả tiền mua sản phẩm; Bồi thường chi phí khám chữa bệnh; nhớ lưu ý các bằng chứng.

Nếu như người tiêu dùng không thể thỏa thuận, thương lượng được với người bán về chi phí bồi thường, biện pháp xử lý khắc phục hậu quả thì người tiêu dùng cần ưu tiên gửi ngay tới Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để được hỗ trợ.

Từ vụ việc này, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng khuyến cáo người dùng không nên tin tưởng tuyệt đối vào quảng cáo hoặc lời giới thiệu, kể cả từ người quen; Kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm trước khi sử dụng; Ưu tiên mua hàng từ các đơn vị uy tín, có thông tin minh bạch;

Chủ động lưu giữ thông tin giao dịch và nội dung quảng cáo và kịp thời phản ánh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.