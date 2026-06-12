Đúng 8h ngày 1-7 Bộ GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ GD-ĐT sẽ bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin cho việc chuẩn bị, công bố kết quả thi vào đúng 08h00 ngày 01/7/2026.

Chiều 12-6, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ thi năm nay, Bộ GDĐT đã đánh giá tiềm ẩn về việc thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận trong công tác coi thi. Theo đó, ngành Giáo dục và Công an đã phối hợp tập huấn, hướng dẫn cho giáo viên, giám thị và những người tham gia tổ chức thi cách thức phát hiện, xử lý thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao, AI để gian lận; quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh nắm được quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi qua việc ký cam kết, dán poster cảnh báo đề thi là bí mật nhà nước độ tối mật, các thiết bị không được mang vào phòng thi để thí sinh không tiết lộ đề thi trong thời gian làm bài dưới mọi hình thức.

Đặc biệt, nhiều Hội đồng thi sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay ở tất cả Điểm thi hoặc thí điểm tại các Điểm thi có nguy cơ cao. Việc triển khai có hiệu quả tốt đối với việc bảo đảm an toàn cho Kỳ thi, các thí sinh đã được kiểm tra tại các Điểm thi này đều không vi phạm Quy chế do sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị công nghệ cao; quá trình triển khai không ảnh hưởng đến thời gian làm bài và không gây áp lực cho thí sinh, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của thí sinh, phụ huynh và dư luận. "Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện thông tin lộ lọt đề thi trên cả nước" - ông Lê Mỹ Phong cho biết.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo thi, các trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động trong phòng thi đã được phát hiện, xử lý theo quy định với 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi trên tổng số 74 thí sinh bị đình chỉ thi; trong đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và (năm 2025 có 41 thí sinh vi phạm Quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi).

Về các bước triển khai sau khi kỳ thi kết thúc, các địa phương sẽ thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trình chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm và phúc khảo bài thi bảo đảm đúng Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT sẽ bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin cho việc chuẩn bị, công bố kết quả thi vào đúng 08h00 ngày 01/7/2026.