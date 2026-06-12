ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định này, Bộ Xây dựng có 30 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng bao gồm: Viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải; Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Viện Vật liệu xây dựng; Viện Kinh tế xây dựng; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Kiến trúc quốc gia; Học viện Hàng không Việt Nam; Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM; Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải; Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM; Trường Đại học xây dựng miền Trung; Trường Đại học Xây dựng miền Tây; Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh; Ban QLDA Thăng Long; Ban QLDA 2; Ban QLDA 7; Ban QLDA 85; Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy; Ban QLDA Đường sắt; Ban QLDA Mỹ Thuận; Ban QLDA Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V; Nhà xuất bản Xây dựng; Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Xây dựng.

Bộ Xây dựng có 30 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

Cũng theo Quyết định này, Trường Cao đẳng nghề Lilama 1 và Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn trực thuộc Bộ Xây dựng tiếp tục duy trì hoạt động và được bố trí kinh phí hoạt động trong dự toán ngân sách Nhà nước của Bộ Xây dựng cho đến khi hoàn thành việc chuyển giao nguyên trạng về địa phương quản lý.

Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa (nơi đặt trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập) để khẩn trương thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng 2 đơn vị nêu trên về địa phương quản lý, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Quyết định này thay thế Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 19/2/2024 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.