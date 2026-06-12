Tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào thi đua "Ba nhất" trong 4 cơ quan báo chí Công an nhân dân

ANTD.VN - Chiều 12-6 được sự đồng ý của lãnh đạo Cục Truyền thông CAND và lãnh đạo CATP, tại CATP Hải Phòng, 4 cơ quan báo chí thuộc lực lượng CAND, gồm An ninh Thủ đô, Công an TP.HCM, An ninh Hải Phòng, Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết đợt 1 quy chế phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua Ba nhất.

Hội nghị trân trọng đón các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng biên tập Báo Công an nhân dân; Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Mô hình truyền thông đặc biệt "Kết nối nhanh - Lan tỏa mạnh - Hiệu quả rộng"

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng CAND, 4 Chuyên đề của Công an 4 thành phố gồm Chuyên đề An ninh Thủ đô, Chuyên đề CATP. Hồ Chí Minh, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Chuyên đề Công an Đà Nẵng được sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, Báo Công an nhân dân, CATP Hà Nội, CATP. HCM, CATP Hải Phòng, CATP Đà Nẵng đã có sáng kiến xây dựng Quy chế phối hợp để cùng tuyên truyền, lan tỏa phong trào thi đua Ba nhất của lực lượng CAND trên các phương tiện truyền thông của lực lượng CAND.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân phát biểu tại hội nghị

Ngày 30-1-2026, tại Hà Nội, quy chế phối hợp giữa 4 Ban chuyên đề đã được thông qua, thống nhất các nội dung, phương thức phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua “Ba nhất”, tập trung phản ánh sinh động kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Công an; qua đó lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phân công cán bộ đầu mối, tổ chức thực hiện đồng bộ các nội dung phối hợp.

Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự và không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động xuyên tạc, chống phá lực lượng Công an nhân dân; yêu cầu đặt ra đối với công tác thông tin, tuyên truyền là phải nhanh nhạy, chính xác, thống nhất và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Việc hình thành cơ chế phối hợp giữa 4 Ban Chuyên đề tại các địa bàn trọng điểm cả nước là yêu cầu khách quan, cần thiết, góp phần tạo lập “thế trận truyền thông liên hoàn”, tăng cường khả năng định hướng dư luận xã hội, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND trong tình hình mới.

Dấu ấn mô hình truyền thông đặc biệt

Ngay sau khi Quy chế phối hợp được ký kết, 4 Ban Chuyên đề đã nhanh chóng thiết lập hệ thống trao đổi thông tin thường xuyên. Cơ chế phối hợp bước đầu được vận hành nền nếp, hiệu quả, bảo đảm thông tin được trao đổi nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Nhiều vụ việc nổi bật, các gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào “Ba nhất” tại từng địa phương đã được chia sẻ đồng bộ, tạo hiệu ứng tuyên truyền rộng khắp trên hệ sinh thái báo chí Công an của 4 thành phố.

Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô phát biểu tại Hội nghị

Việc trao đổi tư liệu ảnh, video, phóng sự hiện trường được thực hiện linh hoạt, rút ngắn tối đa thời gian xử lý. Một số sự kiện nóng liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, hoạt động an sinh xã hội của lực lượng Công an tại các địa phương đã được các đơn vị phối hợp đăng tải đồng loạt trong thời gian ngắn, tạo sức lan tỏa tích cực trong dư luận xã hội.

Trung bình mỗi tháng, các ban chuyên đề gửi khoảng 140 tin, bài, đăng tải; trong 4 tháng tổng cộng có hơn 540 tin bài, phóng sự, video clip, tác phẩm multimedia… về phong trào “Ba nhất”, qua đó lan tỏa tới hơn 35 triệu độc giả của 4 thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại tá Nguyễn Thu Hồng, Trưởng Ban biên tập An ninh Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Phát huy hiệu quả, duy trì ưu thế của mô hình truyền thông Ba nhất

Trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí Trưởng ban Chuyên đề đều khẳng định mô hình được triển khai đồng bộ, thống nhất về nội dung, linh hoạt về hình thức, bảo đảm kịp thời về thông tin và lan tỏa sâu rộng về hiệu quả, đặt dưới sự định hướng nghiệp vụ của Cục Truyền thông CAND và Ban Biên tập Báo CAND; là điểm tựa để các Ban chuyên đề tuyên truyền phong trào “Ba nhất” theo hướng bài bản, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với thực tiễn từng địa bàn và từng nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, lãnh đạo các Ban chuyên đề cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại cần chấn chỉnh. Theo Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô, một số bài viết còn mang tính báo cáo thành tích, chưa thực sự hấp dẫn bạn đọc; nguồn tư liệu từ cấp cơ sở cung cấp cho phóng viên còn chậm, chưa có nhiều câu chuyện mắt thấy tai nghe… Việc ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong phân tích xu hướng tuyên truyền chưa được triển khai đồng bộ.

Thượng tá Thiệu Hồng Quảng, Phó Trưởng ban Chuyên đề CATP. HCM phát biểu tại Hội nghị

Vì vậy, Trung tá Chu Quốc Dũng kiến nghị Bộ Công an sớm ban hành tiêu chí đánh giá, chấm điểm phong trào thi đua “Ba nhất” thống nhất toàn lực lượng; hỗ trợ kinh phí đột xuất để 4 Ban Chuyên đề Công an 4 thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi viết và sản xuất phim tài liệu về phong trào thi đua Ba nhất.

Đề xuất lãnh đạo Công an 4 thành phố chỉ đạo Công an cấp xã định kỳ hàng tháng cung cấp ít nhất 1 câu chuyện điển hình hoặc mô hình tự quản hiệu quả cho Ban Chuyên đề để thực hiện công tác tuyên truyền.

Bên cạnh việc chia sẻ, trao đổi về hiệu quả mô hình truyền thông Ba nhất, Thượng tá Thiệu Hồng Quảng, Phó Trưởng ban Chuyên đề CATP. HCM cũng đặt vấn đề về mô hình tổ chức các cơ quan báo chí Công an 4 thành phố; bày tỏ nguyện vọng sớm có thông tin chính thức để CBCS yên tâm công tác, cống hiến tâm sức cho công tác truyền thông.

Thượng tá Nguyễn Quang Sang, Trưởng Ban biên tập Chuyên đề Công an Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Trao đổi về công tác phối hợp trong thực hiện mô hình truyền thông Ba nhất, Đại tá Nguyễn Thu Hồng, Trưởng Ban biên tập An ninh Hải Phòng khẳng định các đơn vị đều thường xuyên, liên tục trao đổi thông tin thông qua các nhóm điều hành trực tuyến gồm lãnh đạo Ban Biên tập, cán bộ phụ trách nội dung, kỹ thuật, truyền thông số và đội ngũ phóng viên đầu mối 24/24h, thông tin từ 1 CATP đã được lan tỏa đến hàng chục triệu người dân trên cả nước và quốc tế...

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Công tác chính trị Công an Hà Nội, CATP. HCM cũng đã trao đổi về công tác phối hợp với 4 Chuyên đề của Công an 4 thành phố...

Cơ hội để trao đổi, sẻ chia kinh nghiệm, cách làm hay

Với thâm niêm 28 năm gắn bó với nghề báo, công tác tại An ninh Thủ đô, tại hội nghị Đại tá Nguyễn Thanh Bình khẳng định mô hình truyền thông Ba nhất mà 4 Ban Chuyên đề đang triển khai không chỉ mang tính chia sẻ mà còn xây dựng một cơ chế kết nối chặt chẽ hơn, hỗ trợ hiệu quả và cùng nhau phát triển.

Trung tá Lê Minh Tuấn, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Bình, trong môi trường số nhu cầu chia sẻ nguồn lực, dữ liệu, nội dung, khi có tính “kết nối” thì sức mạnh của các đơn vị được nhân lên; những giá trị, kinh nghiệm hay sẽ được chia sẻ nhanh hơn, đồng thời khó khăn cũng được cùng nhau tháo gỡ.

“Những nội dung được đặt ra tại mô hình truyền thông Ba nhất hết sức thiết thực; tạo ra sự kết nối giữa các đề tài, chia sẻ thông tin, tạo nên những sản phẩm báo chí chất lượng, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng như những gương điển hình tiên tiến trong lực lượng CAND và đời sống xã hội; đưa báo chí mang lại hiệu quả tích cực với đời sống xã hội” - Đại tá Nguyễn Thanh Bình khẳng định.

Trung tá Trần Hữu An, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị CATP. HCM phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, đồng chí Cục phó Cục Truyền thông CAND cũng khẳng định đây là cơ hội để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả cùng nhau tháo gỡ khó khăn; tin tưởng rằng với sự đoàn kết của 4 Ban chuyên đề góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và phát huy tốt vai trò của báo chí CAND, không chỉ dừng lại ở một phong trào thi đua mà còn góp phần hình thành một mạng lưới liên kết truyền thông gắn bó chặt chẽ trong báo chí CAND, phát huy thế mạnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Phạm Viết Dũng đề nghị, để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp trong thời gian tới, 4 Ban chuyên đề của Công an 4 thành phố tiếp tục duy trì hiệu quả cơ chế “Kết nối nhanh - Lan tỏa mạnh - Hiệu quả rộng”; tăng cường trao đổi thông tin 2 chiều, phản ứng nhanh trước các vấn đề dư luận quan tâm.

Toàn cảnh hội nghị

Đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm báo chí chuyên sâu, multimedia, E-magazine, longform mang tính liên kết giữa 4 địa phương; tăng cường các tuyến bài phản ánh mô hình hay, điển hình tiên tiến trong phong trào “Ba nhất”.

Đại tá Phạm Viết Dũng đồng thời đề nghị Bộ Công an, trực tiếp là Cục Truyền thông CAND, Báo CAND và Công an 4 thành phố quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật số, phần mềm dùng chung và trang thiết bị phục vụ sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện, sản phẩm truyền thông chất lượng cao.

“4 Ban Chuyên đề tiếp tục phát huy chuyển đổi số, ứng dụng AI và kỹ năng sản xuất sản phẩm truyền thông hiện đại trong lực lượng Công an nhân dân. Tiếp tục phát huy vai trò của báo chí CAND trong bảo vệ nền tảng chính trị tư tưởng, góp phần đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn 4 thành phố nói riêng và cả nước nói chung” - Đại tá Phạm Viết Dũng đề nghị.