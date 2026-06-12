Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Luật Thủ đô 2026 trao cho thành phố nhiều chính sách chưa từng có tiền lệ

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô năm 2026 sẽ tạo dựng mô hình phát triển mới cho Hà Nội trong nhiều năm tới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại kỳ họp

Sáng 12/6, HĐND TP Hà Nội đã khai mạc kỳ họp chuyên đề xem xét thông qua loạt nghị quyết để tạo hành lang pháp lý triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi).

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm hoàn thiện toàn bộ hệ thống nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô trước thời điểm luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Những cơ chế, chính sách mới được xây dựng không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng cho mô hình quản trị đô thị hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong dài hạn.

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết sẽ mở ra hàng loạt cơ chế mang tính chiến lược. Trong đó có các chính sách phát triển đô thị theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa trung tâm gắn với định hướng phát triển đô thị theo TOD; quản lý, khai thác hiệu quả đất đai, không gian phát triển, bao gồm cả không gian ngầm và các không gian đô thị mới.

Bên cạnh đó, nhiều nghị quyết liên quan đến phát triển khu công nghệ cao, khu công nghiệp công nghệ cao sẽ tạo điều kiện triển khai các cơ chế thí điểm trong phát triển kinh tế. Các lĩnh vực xây dựng, giao thông, đặc biệt là giao thông xanh, chuyển đổi năng lượng sạch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được xác định là những nội dung trọng tâm.

Đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và các vấn đề xã hội, thành phố cũng xây dựng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống y tế, giáo dục của Thủ đô, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ngàn năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo Chủ tịch UBND TP, đây đều là những lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng trưởng, có khả năng tạo động lực mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong trung và dài hạn.

Toàn bộ các nghị quyết đều được xây dựng theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, qua đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhà đầu tư chiến lược, nâng cao chất lượng dịch vụ công, mở rộng các chính sách an sinh xã hội và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, giao thông chất lượng cao.

Cùng với đó, các nghị quyết cũng tập trung nâng cao chất lượng bộ máy và nguồn nhân lực. Luật Thủ đô năm 2026 cho phép thành phố xây dựng cơ chế đặc thù về tuyển dụng, sử dụng nhân lực chất lượng cao, đồng thời có các chính sách riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách thành phố.

Bên cạnh những cơ hội lớn, Chủ tịch UBND TP cũng thẳng thắn nhìn nhận quá trình xây dựng các nghị quyết triển khai Luật Thủ đô đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Trước hết, nhiều chính sách hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ. Nhiều nội dung được Luật Thủ đô năm 2026 giao cho thành phố quy định lần đầu tiên. Trong quá trình xây dựng, các cơ quan vừa phải nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành, vừa tổng kết thực tiễn của Thủ đô, đồng thời tham khảo kinh nghiệm từ các đô thị lớn trên thế giới.

“Các chính sách trình HĐND TP hôm nay chắc chắn sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình tổ chức thực hiện”, Chủ tịch UBND TP cho biết.

Một thách thức khác là yêu cầu cân bằng giữa đổi mới và kiểm soát rủi ro. Nhiều cơ chế đột phá được đề xuất nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và hiệu quả sử dụng nguồn lực công.

Dẫn ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chiều 11-6, đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết, mặc dù Hà Nội được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nhưng quá trình tổ chức thực hiện vẫn cần gắn kết chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương nhằm bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả.

“Nếu quá thận trọng trong xây dựng chính sách thì sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển nhưng nếu nóng vội thì có thể phát sinh những rủi ro trong thực tiễn”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, giám sát và chia sẻ của HĐND thành phố trong quá trình triển khai các nghị quyết thực hiện Luật Thủ đô.

Theo Chủ tịch UBND TP, áp lực tổ chức thực hiện trong thời gian tới là rất lớn khi số lượng nghị quyết được thông qua nhiều, trong khi thời gian từ nay đến ngày Luật Thủ đô năm 2026 có hiệu lực chỉ còn khoảng hai tuần. Thành phố phải khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn, tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các cấp.

Thành phố phải bảo đảm các cơ chế mới đi vào vận hành ngay từ ngày 1/7 để tránh khoảng trống pháp lý và tránh ách tắc trong quá trình phục vụ người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng đề nghị HĐND TP tiếp tục ủng hộ chủ trương mạnh dạn thể chế hóa đầy đủ các cơ chế mà Luật Thủ đô đã trao quyền với tinh thần đổi mới, đột phá và phát triển; cho phép áp dụng cách tiếp cận “vừa làm, vừa hoàn thiện” đối với những chính sách chưa có tiền lệ; tăng cường giám sát, đánh giá để kịp thời điều chỉnh chính sách; đồng thời tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực và cơ chế thực hiện.

Các nghị quyết trình tại kỳ họp lần này không chỉ là những văn bản quy phạm pháp luật đơn thuần mà chính là những quyết sách tạo dựng mô hình phát triển mới cho Thủ đô trong nhiều năm tới.