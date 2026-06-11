Kết thúc ngày thi đầu tiên: Tăng mạnh số thí sinh bị đình chỉ thi

ANTD.VN - Chiều 11-6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành môn thi thứ 2. Đáng chú ý, số thí sinh bị đình chỉ thi đã tăng lên 27 trường hợp.

Ngay ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2026, số thí sinh bị xử lý vi phạm quy chế thi đã tăng mạnh

Chiều 11-6, Bộ GD-ĐT cho biết, trong 2 buổi thi đầu tiên đã có 27 thí sinh bị đình chỉ thi (môn Ngữ văn 16 thí sinh, môn Toán 11 thí sinh); trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 02 thí sinh sử dụng tài liệu.

Như vậy so với kỳ thi năm 2025, số thí sinh bị xử lý kỷ luật tăng mạnh trong ngày thi thứ nhất khi năm trước chỉ có 15 thí sinh vi phạm Quy chế.

Kết thúc ngày thi thứ nhất, các Điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế thi. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm Quy chế thi. Hầu hết thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Theo cấu trúc được Bộ GD-ĐT công bố, đề thi toán năm nay có thời gian làm bài 90 phút với 22 câu hỏi, gồm 12 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, 4 câu đúng/sai và 6 câu trả lời ngắn.

Một số thí sinh nhận xét đề Toán "dễ thở" hơn năm trước, nhiều em học lực khá cho biết đạt 8,5 đến 9 điểm.

Nhận xét về đề Toán, các giáo viên tổ Toán của Hệ thống giáo dục HOCMAI cho rằng, đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng theo đúng cấu trúc và định dạng của đề thi chính thức năm 2025, bám sát yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trong đó trọng tâm là kiến thức lớp 12.

Đề thi được đánh giá có tính phân hóa rõ nét, với hệ thống câu hỏi đa dạng về dạng thức và cấp độ tư duy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá năng lực thí sinh. Để đạt kết quả tốt, thí sinh không chỉ cần nắm vững kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 mà còn phải có khả năng vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn.

Buổi thi sáng ngày 12-6, các thí sinh làm bài thi các môn tự chọn. Thời gian làm bài của mỗi môn: 50 phút; môn thi thứ nhất: phát đề lúc 7 giờ 30, bắt đầu làm bài lúc 7 giờ 35; môn thi thứ hai: phát đề lúc 8 giờ 35, bắt đầu làm bài lúc 8 giờ 40.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các Hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các Điểm thi thực hiện đúng Quy chế thi; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm Quy chế thi; đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, AI để giải bài thi.

Những thí sinh đăng ký thi một môn cần lưu ý về thời gian để dự thi theo đúng lịch thi