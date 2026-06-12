ANTD.VN - Ngày 12/6, tại Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ Khởi động Chặng 2 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Lễ Khởi động Chặng 2 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, tại Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế

Trước Lễ khởi động, đoàn hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm và Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khiết.

Các hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có ích và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến vì độc lập dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn Semaphore kết hợp xếp hình nghệ thuật quy mô lớn của hơn 2.000 hội viên, thanh niên trên nền ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã tạo nên hình ảnh ấn tượng tại Quảng trường Ngọ Môn.

Hơn 2.000 hội viên, thanh niên tham gia chương trình

Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Hội, tuổi trẻ thành phố Huế đã tạo nên biểu tượng chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều công trình, phần việc thanh niên và nguồn lực an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Đồng diễn Semaphore kết hợp xếp hình nghệ thuật quy mô lớn

Thông qua các công trình, phần việc được triển khai, Ban Tổ chức mong muốn phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội và đồng hành cùng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau lễ khởi động, các đại biểu và hội viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động hưởng ứng như Các gian hàng trải nghiệm văn hóa Huế, Ngày hội Huế Youth Fest; thăm, động viên thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm dạy nghề Hy vọng Huế.

Khép lại chương trình, ngọn đuốc của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 đã được trao cho tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang - đơn vị đăng cai Chặng 3 của Hành trình.

Nghi thức chuyển đuốc thể hiện sự tiếp nối của lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết và hành động vì cộng đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

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