Thí sinh hoàn thành môn thi tự chọn, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức kết thúc sau khi thí sinh hoàn thành 12 môn thi tự chọn sáng 12-6.

Sáng 12-6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với môn thi tự chọn.

Theo thống kê số thí sinh trên toàn quốc đăng ký môn thi mà Bộ GD-ĐT đã công bố, ngoài 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán, lịch sử là môn thi được thí sinh lựa chọn nhiều nhất với 570.800 thí sinh, tăng so với con số 499.357 thí sinh của năm 2025. Đây cũng là môn có số lượng thí sinh lựa chọn tăng nhiều nhất so với năm trước. Tiếp đến là môn địa lý với 448.725 thí sinh; môn ngoại ngữ có 347.455 thí sinh lựa chọn, giảm so với năm 2025 (364.979 thí sinh).

Một số môn khoa học tự nhiên cũng ghi nhận số thí sinh đăng ký lựa chọn tăng nhẹ với năm trước. Cụ thể, môn vật lý có 389.630 thí sinh lựa chọn, tăng so với năm 2025 (354.298 thí sinh); môn hóa học cũng từ 246.700 thí sinh của năm 2025 lên 253.966; Môn tin học tăng mạnh từ 7.716 thí sinh năm 2025 lên 18.691 đăng ký dự thi năm nay; môn công nghệ công nghiệp tăng lên 7.402 trong khi năm trước là 2.428 thí sinh.

Chia sẻ về mức độ đề thi môn năm nay, thí sinh Phạm Ngọc Linh tại Điểm thi THCS Trưng Vương, phường Cửa Nam cho biết, với đề thi tiếng Anh em làm không trọn vẹn dù đã đạt 7.0 IELTS. "Đề thi tiếng Anh năm nay khá khó, không dễ để đạt điểm tuyệt đối" - Phạm Ngọc Linh cho biết.

Với môn Lịch sử, nhiều thí sinh cũng đánh giá đề khó hơn năm trước. "Trong 4 môn thi của kỳ thi này em thấy chỉ có môn Toán là tương đối dễ thở, các môn thi còn lại đều có tính thử thách, nhiều câu hỏi khó" - Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh trường THPT Việt Đức, phường Cửa Nam, Hà Nội chia sẻ.

Chiều nay, Bộ GD-ĐT sẽ thông tin về tình hình kỳ thi tốt nghiệp THPT trên cả nước, đồng thời trả lời về các thắc mắc xung quanh đề thi, thời gian công bố đáp án, tiến độ chấm thi...

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