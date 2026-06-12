Công an Hà Nội tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

ANTD.VN - Đoàn công tác của Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, tri ân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an thành phố nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tham mưu; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Công tác chính trị; cùng chỉ huy Công an các phường Cửa Nam, Hà Đông.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP Hà Nội làm trưởng đoàn CATP đến thăm hỏi, tri ân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an Thành phố

Thực hiện chuỗi hoạt động tri ân, trong hai ngày 11 và 12-6, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà tại gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an thành phố. Chiều 12-6, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm gia đình Thiếu tướng Đỗ Nghị, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Cùng nằm trong chương trình, trước đó vào ngày 11-6, đoàn cũng đã đến thắp hương tưởng nhớ cố Đại tá Lê Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố và thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố trên địa bàn phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Đoàn đến thăm, tri ân, tưởng nhớ cố Đại tá Lê Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố

Trong không khí chân tình, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đồng chí nguyên lãnh đạo cùng thân nhân gia đình. Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực, thể hiện truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân.



Đoàn đến thăm gia đình Thiếu tướng Đỗ Nghị, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội

Qua đó, đồng chí cũng bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo đi trước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và hành trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an Thủ đô.

Những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, sự tận tụy và tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm của các đồng chí luôn là tài sản tinh thần quý báu, là động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ hôm nay không ngừng học tập, rèn luyện và noi theo.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP cùng toàn thể gia đình luôn dồi dào sức khỏe, bình an, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho lực lượng Công an thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP cùng toàn thể gia đình luôn dồi dào sức khỏe, bình an, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho lực lượng Công an thành phố

Đón nhận tình cảm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo và đại diện gia đình bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm chu đáo của lực lượng Công an Thủ đô. Chia sẻ niềm tự hào trước những chiến công, thành tích xuất sắc mà toàn lực lượng đã nỗ lực đạt được trong công tác giữ gìn bình yên cuộc sống thời gian qua, các đồng chí khẳng định sẽ luôn dõi theo, đồng hành và tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giáo dục thế hệ trẻ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.