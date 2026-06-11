An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Chính trị - Xã hội

Hình ảnh đẹp tuổi trẻ Bộ tư lệnh Cảnh vệ đồng hành cùng sỹ tử trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

0 bình luận
Lê Hiền

ANTD.VN - Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đồng loạt ra quân triển khai Chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại 3 điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và sẻ chia, các đoàn viên, thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã có mặt từ sớm tại các điểm thi, phối hợp hỗ trợ bảo đảm trật tự, hướng dẫn thí sinh, người nhà thí sinh, phát nước uống miễn phí và gửi những lời động viên tới các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.

z7925344467143-ce2d32ff56ffceb5deded725264cde29.jpg
ĐVTN Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có mặt tại các điểm thi từ rất sớm

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, do Đoàn cơ sở Trung đoàn 600, Chi đoàn cơ sở Phòng 4 và Chi đoàn cơ sở Phòng 7 đảm nhận.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Công Trứ, do Đoàn cơ sở Trung đoàn 375 đảm nhận.

Tại điểm thi Trường THCS Thành Công, do Đoàn cơ sở Trung đoàn Đặc nhiệm phối hợp với Chi đoàn cơ sở Phòng 6 và Chi đoàn cơ sở Phòng 8 đảm nhận.

z7925344485744-541cf2b96f8892c1dadfa9c0efa14036.jpg
Đội hình hỗ trợ tại trường THCS Thành Công
z7925344581132-abdbfeddf0606a80a81e51e2020e5d6c.jpg
Đội hình hỗ trợ tại trường THPT Phan Đình Phùng

Những chai nước mát, những lời chúc thi tốt, những nụ cười động viên tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần tiếp thêm sự tự tin, bình tĩnh cho các thí sinh trong ngày thi đầu tiên. Đó cũng là hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong hành trình lan tỏa tinh thần tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng và vì nhân dân phục vụ.

z7925344509244-7b9f6ad4f08e39890ed2531a993b4042.jpg
ĐVTN Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát nước miễn phí cho các thí sinh
z7925344566177-d78db691f4f960905fe5b054b952fc52.jpg
Như một lời động viên ân cần gửi đến các em học sinh
z7925344579123-1b3d71f69b1bd8b90c1e46a113d28ec3.jpg

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 không chỉ là hoạt động hỗ trợ thí sinh trong mùa thi, mà còn là dịp để đoàn viên, thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, giúp dân; góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Cảnh vệ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, tận tụy và trách nhiệm.

z7925344529236-dd1cf0de44650b0ff5f5aeac9358b663.jpg
z7925344520773-72fcf30e14df00cb52edc74bc8b7e895.jpg

Chương trình của Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có sự đồng hành, hỗ trợ của Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Le Chapa, góp phần cùng tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ triển khai chương trình thiết thực, hiệu quả, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

z7925344514464-8a1b697c1723442a649e8b1ee7cb5131.jpg
z7925344495833-d26010300642305b524f9aa9c062f859.jpg
z7925344506172-cb79db28015b491f4f368b2157b72023.jpg

Tin liên quan

Từ khóa:

#thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng