Hình ảnh đẹp tuổi trẻ Bộ tư lệnh Cảnh vệ đồng hành cùng sỹ tử trong ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ANTD.VN - Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đồng loạt ra quân triển khai Chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại 3 điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và sẻ chia, các đoàn viên, thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã có mặt từ sớm tại các điểm thi, phối hợp hỗ trợ bảo đảm trật tự, hướng dẫn thí sinh, người nhà thí sinh, phát nước uống miễn phí và gửi những lời động viên tới các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.

ĐVTN Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có mặt tại các điểm thi từ rất sớm

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, do Đoàn cơ sở Trung đoàn 600, Chi đoàn cơ sở Phòng 4 và Chi đoàn cơ sở Phòng 7 đảm nhận.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Công Trứ, do Đoàn cơ sở Trung đoàn 375 đảm nhận.

Tại điểm thi Trường THCS Thành Công, do Đoàn cơ sở Trung đoàn Đặc nhiệm phối hợp với Chi đoàn cơ sở Phòng 6 và Chi đoàn cơ sở Phòng 8 đảm nhận.

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Đội hình hỗ trợ tại trường THCS Thành Công

Đội hình hỗ trợ tại trường THPT Phan Đình Phùng

Những chai nước mát, những lời chúc thi tốt, những nụ cười động viên tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần tiếp thêm sự tự tin, bình tĩnh cho các thí sinh trong ngày thi đầu tiên. Đó cũng là hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong hành trình lan tỏa tinh thần tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng và vì nhân dân phục vụ.

ĐVTN Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát nước miễn phí cho các thí sinh

Như một lời động viên ân cần gửi đến các em học sinh

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 không chỉ là hoạt động hỗ trợ thí sinh trong mùa thi, mà còn là dịp để đoàn viên, thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, giúp dân; góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Cảnh vệ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, tận tụy và trách nhiệm.

Chương trình của Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có sự đồng hành, hỗ trợ của Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Le Chapa, góp phần cùng tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ triển khai chương trình thiết thực, hiệu quả, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.