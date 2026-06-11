Công an Hà Nội tập trung khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng đất an ninh

ANTD.VN - Ngày 11/6/2026, Công an thành phố Hà Nội (CATP) tổ chức hội nghị làm việc với các đơn vị có liên quan về việc triển khai khắc phục hậu quả, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất an ninh thuộc CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các phòng chức năng CATP và Công an các xã, phường có liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an tại cuộc họp ngày 04/6/2026 về hội nghị sơ kết, đánh giá toàn diện kết quả và đôn đốc khắc phục hậu quả trong quản lý, sử dụng đất an ninh của một số Công an đơn vị, địa phương, CATP Hà Nội tổ chức hội nghị nhằm rà soát, đánh giá tình hình, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện.

Thượng tá Phương Minh Thắng, Phó Trưởng phòng Hậu cần CATP báo cáo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tá Phương Minh Thắng, Phó Trưởng phòng Hậu cần CATP đã báo cáo tình hình các cơ sở nhà, đất còn tồn tại vướng mắc trong CATP. Báo cáo tập trung đánh giá kết quả xử lý trong thời gian qua; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; đồng thời đề xuất giải pháp, phương hướng khắc phục đối với các nội dung còn tồn tại.

Trên cơ sở báo cáo của Phòng Hậu cần, đại diện các phòng chức năng và Công an các xã, phường đã thảo luận, trao đổi, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến quy hoạch, pháp lý, tình trạng sử dụng đất, công tác phối hợp với chính quyền địa phương và lộ trình thực hiện trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, việc xử lý các tồn tại liên quan đến quản lý, sử dụng đất an ninh thuộc CATP Hà Nội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, đúng chỉ đạo của Bộ Công an và cấp có thẩm quyền.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP giao Phòng Hậu cần tham mưu phân công nhiệm vụ đối với Công an các phường, xã có liên quan; đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện. Nội dung tham mưu phải cụ thể, sát thực tế từng địa bàn, từng địa điểm, làm cơ sở để các đơn vị triển khai thống nhất, hiệu quả. Bên cạnh đó, các phòng chức năng, Công an các xã, phường phối hợp chặt chẽ với Phòng Hậu cần và chính quyền địa phương để rà soát, đối chiếu từng địa điểm, xác định rõ tình trạng pháp lý, phương án xử lý phù hợp; kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, yêu cầu các đơn vị làm hết trách nhiệm, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu các trường hợp liên quan chấp hành chủ trương chung. Quá trình triển khai phải thực chất, có kết quả cụ thể, có hồ sơ, tài liệu chứng minh; không làm hình thức, đối phó, quyết liệt xử lý dứt điểm các tồn tại, bảo đảm tiến độ thực hiện được giao - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.