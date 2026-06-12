Giám đốc CATP Hà Nội: Tăng mức xử phạt sẽ góp phần giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị

ANTD.VN - “Điểm nghẽn” về trật tự đô thị là một trong 5 “điểm nghẽn” mà Hà Nội đang tập trung giải quyết theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thảo luận tại kỳ họp

Chiều 12/6, HĐND TP Hà Nội tiếp tục thảo luận tại 05 tổ về nhóm các nghị quyết theo lĩnh vực: đô thị, pháp chế, khoa học công nghệ và môi trường.

Thảo luận tại Tổ 4, về dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác; số lượng, cơ cấu Ủy viên UBND TP; ủy viên UBND cấp xã thuộc phạm vi của thành phố, đại biểu Nguyễn Thanh Liêm (Tổ đại biểu số 30) đánh giá, nội dung Nghị quyết đã quy định nội dung đặc thù, vượt trội, khác hoặc chưa có so với quy định của Trung ương trong triển khai Luật Thủ đô năm 2026, như: Tổ chức bộ máy được thiết kế linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ, cho phép bố trí số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã để phù hợp khối lượng công việc và yêu cầu phát triển của Thủ đô trong thời gian tới.

Đại biểu Nguyễn Thanh Liêm cho rằng, quy định nêu trên sẽ giúp chính quyền địa phương lấp “chỗ trống” trong thực thi nhiệm vụ, bởi trong gần 1 năm qua các thủ tục hành chính trên địa bàn xã Quang Minh chủ yếu tập trung ở hai phòng Kinh tế và Văn hóa - Xã hội.

Bên cạnh đó, các nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế trình kỳ họp này cũng “mở” cơ chế tuyển dụng bổ sung vị trí việc làm đặc thù và quyết định biên chế công chức tối đa không vượt quá 20% so với số giao của cấp có thẩm quyền, đồng bộ với chính sách thu nhập tăng thêm nâng lên thành 1,0 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ (so với mức 0,8 hiện nay).

Về vấn đề này, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Minh Long cho biết, việc thành lập thêm phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã sẽ được căn cứ vào quy mô, diện tích, dân số, thủ tục hành chính và các điều kiện đặc thù. Bên cạnh đó, thành phố sẽ phân bổ biên chế cho các địa phương theo nguyên tắc không cào bằng; bảo đảm khung tối thiểu để các phòng có đủ biên chế hoạt động.

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, việc đề xuất tăng mức xử phạt trật tự đô thị lên gấp 2 lần sẽ góp phần giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị - là một trong 5 “điểm nghẽn” Hà Nội đang tập trung giải quyết theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Liên đến vấn đề quản lý cư trú đối với người nước ngoài, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng, nếu không làm chặt chẽ, sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Phân tích sâu hơn nội dung này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu ví dụ, vừa qua, Campuchia đã đẩy mạnh triệt phá các tổ chức lừa đảo trực tuyến nên một số nhóm đối tượng này đã chạy sang Việt Nam.

Lực lượng Công an đã xử lý, bắt giữ nhiều nhóm đối tượng có quốc tịch nước ngoài sang Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cho nên, những vấn đề liên quan đến bảo lãnh, quản lý cư trú cần phải làm chặt chẽ hơn.

"Tại dự thảo Nghị quyết, những hành vi vi phạm về quản lý cư trú được đề xuất tăng gấp đôi mức phạt, có như thế mới đảm bảo tính răn đe" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

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