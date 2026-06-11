Đề Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026: Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?

ANTD.VN - Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT đã kết thúc sáng nay. Đề thi đề cập tới đột phá khoa học công nghệ với câu chuyện từ năm 1440 tới nay.

Đề thi Ngữ văn đặt câu hỏi: Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam'"?"

Trong buổi thi Ngữ văn sáng nay, thí sinh được đặt câu hỏi Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"? Câu hỏi được cộng đồng mạng đánh giá là hay nhưng khá khó với những học sinh đang ngồi ghế phổ thông.

Ở phần đọc hiểu đề thi trích tác phẩm CODE VÀ CÁT- Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới, tác giả Phan Tuấn.

Câu hỏi được đặt ra là trong bối cảnh cần có những đột phá về khoa học công nghệ hiện nay, từ góc nhìn của người trẻ, theo anh/chị, cần sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như thế nào để tạo nên sự cộng hưởng trí tuệ?

Đáng chú ý, với phần viết nghị luận, đề thi Ngữ văn năm nay đặt vấn đề: "Nước Mĩ có Steve Jobs, Mark Zukerberg, Elon Musk,... với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới. Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam'"?".

Câu hỏi ngay lập tức gây nhiều tranh cãi khi cho rằng đề thi đi vào vấn đề thời sự, đề cập vai trò của khoa học công nghệ cũng như ứng dụng trong đời sống sao cho phù hợp. Tuy nhiên, khi đề cập đến những tên tuổi lớn với những phát minh công nghệ thay đổi thế giới và câu hỏi "khó" làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam" thì không ít ý kiến cho rằng có phần "quá sức" với thí sinh.

Trong phần viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) đề thi yêu cầu thí sinh phân tích bài thơ Những chiếc lá của tác giả Nguyễn Đình Thi.

Sau môn thi Ngữ Văn, chiều nay, thí sinh sẽ thi môn Toán với thời gian 90 phút. Sáng 12-6, thí sinh sẽ thi các môn tự chọn.