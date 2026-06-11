12 thí sinh bị đình chỉ trong ngay trong buổi thi đầu tiên

ANTD.VN - Thông tin nhanh về buổi thi sáng nay 11-6, Ban Chỉ đạo thi quốc gia cho biết, đã có 12 thí sinh bị đình chỉ thi.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các Hội đồng thi chỉ đạo các Điểm thi tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm Quy chế thi

Với tổng số 1.203.039 thí sinh dự thi, Bộ GD-ĐT cho biết tỷ lệ dự thi năm nay đạt 99,56% (Kỳ thi năm 2025 tỷ lệ 99,55%).

Đáng chú ý, ngay trong buổi thi đầu tiên đã có 12 thí sinh vi phạm bị đình chỉ thi, gồm: 11 thí sinh sử dụng điện thoại, 01 thí sinh sử dụng tài liệu (Kỳ thi năm 2025 thi môn Ngữ văn có 10 thí sinh vi phạm Quy chế).

Đánh giá khái quát tình hình buổi thi, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia cho biết, thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Kết thúc buổi thi thứ nhất, các Điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm Quy chế thi. Hầu hết các thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Buổi thi chiều ngày 11/6/2026, các thí sinh thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút; giờ phát đề cho thí sinh 14 giờ 20 phút; giờ bắt đầu làm bài 14 giờ 30 phút.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các Hội đồng thi chỉ đạo các Điểm thi tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm Quy chế thi; đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao nhờ AI để giải bài trong khi làm bài thi.

Các thí sinh thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút; giờ phát đề cho thí sinh 14 giờ 20 phút; giờ bắt đầu làm bài 14 giờ 30 phút.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các Hội đồng thi chỉ đạo các Điểm thi tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm Quy chế thi; đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao nhờ AI để giải bài trong khi làm bài thi.