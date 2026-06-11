Báo chí và Công an Thủ đô: Gắn bó, thấu hiểu và sẻ chia

ANTD.VN - Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng thường thấy ở những hội nghị ngành. Bên cạnh những chuyên án lớn gây tiếng vang của Công an Thủ đô, sự tán thưởng ấy còn dành cho chức vô địch V-League của đội bóng Công an Hà Nội, hay bản hát xẩm triệu view tuyên truyền pháp luật của Công an phường Dương Nội... Bằng chi tiết mở đầu rất "đời" như thế, cuộc gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam của Công an Thủ đô với lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội chiều tối ngày 11-6 đã mở ra không gian thân tình và sự gắn bó.

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Đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, chúc mừng lãnh đạo các cơ quan báo chí tại cuộc gặp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam của Công an Thủ đô với lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội

Những tình cảm chân thành…

Sau khi kết thúc cuộc làm việc quan trọng của Thủ tướng Chính phủ với thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đi thẳng từ nghị trường đến dự cuộc gặp mặt. Sự xuất hiện ân cần ấy đã thay cho mọi bài diễn văn - chính là sự quan tâm và tình cảm trân trọng đặc biệt mà lãnh đạo Thành phố cũng như CATP dành cho những người làm báo.

Đồng chí Trần Đức Thắng đã trò chuyện, thăm hỏi lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng như tri ân sự đồng hành, đóng góp quan trọng của báo chí với sự phát triển, chuyển mình của Thủ đô mà người dân đang cảm nhận từng ngày.

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội đặc biệt bày tỏ tri ân với những đóng góp của các cơ quan báo chí với lực lượng Công an Thủ đô



Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí thể hiện tình cảm gắn bó và quyết tâm phối hợp hiệu quả hơn nữa

Thay mặt toàn lực lượng Công an Thủ đô, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ ngắn gọn với nhiều tình cảm: “Chúng ta phối hợp đã tốt rồi, nhưng tôi mong và tin rằng có thể phối hợp tốt hơn, sâu hơn, hiệu quả hơn nữa…”. Tiếp đó là cái nắm tay thật chặt của người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô với lãnh đạo các cơ quan báo chí chính là sự tri ân chân thành nhất…

Đó cũng là lý do cuộc hội ngộ hôm nay quy tụ những lăng kính truyền thông sắc bén nhất cả nước. Khán phòng có sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương); ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí; ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam...

Đón tiếp những người bạn đồng hành trên mặt trận thông tin, về phía đơn vị chủ nhà còn có Thiếu tướng Lê Văn Tuân và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Dưới khán phòng là sự hiện diện của lãnh đạo hàng loạt cơ quan báo chí, đài truyền hình có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất hiện nay như: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, cùng các tờ báo lớn: VnExpress, Dân trí, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong, Pháp luật TP.HCM, Người Lao Động... và nhiều tạp chí chuyên ngành. Việc quy tụ một lực lượng truyền thông hùng hậu chứng minh sức hút và tầm quan trọng từ các nguồn tin của Công an Thủ đô.

Không dùng những bản báo cáo dài dòng, cuộc gặp gỡ điểm lại chặng đường 2025 - 2026 đầy nỗ lực khi Công an Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lịch sử: Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. ..Ở những điểm nóng ấy, dấu chân của phóng viên luôn song hành cùng lính hình sự, lính cứu hỏa hay các tổ công tác 141.

Áp lực được hóa giải bằng những con số thực tế: Các "điểm đen" ùn tắc giao thông bị bóc gỡ; tai nạn giao thông và cháy nổ đều giảm. Hàng nghìn vụ án hình sự, công nghệ cao bị triệt phá; hàng trăm kilogram ma túy bị thu giữ. Những nỗ lực tột cùng ấy kết tinh lại trong danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư mà CATP Hà Nội vừa đón nhận cũng như danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với cá nhân Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, người đứng đầu Công an Hà Nội...

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt thay mặt lực lượng CAHN tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội

Ấn tượng với sự chuyển mình của Công an Thủ đô

Trước đó, thừa ủy quyền của đồng chí Giám đốc CATP, chia sẻ với lãnh đạo các cơ quan báo chí, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP bên cạnh những lời cảm ơn chân thành đã đưa ra một đề nghị mang đầy tính tự soi chiếu.

"Quá trình làm nhiệm vụ, khó tránh khỏi những hạt sạn. Khi phát hiện các vấn đề về an ninh trật tự, hay dư luận liên quan đến cán bộ chiến sĩ, chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí phản ánh trực tiếp tới lãnh đạo CATP," Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh. "Đó là nguồn tin cực kỳ quý báu để chúng tôi kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh, giữ cho lực lượng trong sạch và tinh nhuệ".

Sự cởi mở, đối diện với phản biện từ chủ trương thống nhất của lãnh đạo CATP lập tức nhận được sự đồng tình của những người làm nghề. Đáp lại tinh thần ấy, ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc VTV mang đến một góc nhìn đầy mới mẻ.

Tình cảm quý giữa các cơ quan báo chí Trung ương với Công an Thủ đô

Sau khi gửi lời chúc mừng chiến công chung của lực lượng, ông Nguyễn Thanh Lâm đánh giá cao sự dịch chuyển nhạy bén của Công an Hà Nội. Lực lượng Công an Thủ đô không chỉ cung cấp thông tin cho báo chí, mà đang tự biến mình thành những "nhà đài" linh hoạt ở ngay cơ sở.

"Nhiều người mặc định nói đến pháp luật là khô cứng. Nhưng nay, các đồng chí đang làm rất tốt trên không gian mạng," ông Nguyễn Thanh Lâm phân tích. "Tôi thường xuyên xem những clip giải thích luật hay những hình thức như hát xẩm tuyên truyền của CAP Dương Nội. Cực kỳ dí dỏm, sát thực tế, đánh trúng tâm lý người xem. Đó là những phương thức sáng tạo mà chính báo chí chúng tôi cũng quan tâm học hỏi".

Tổng Giám đốc VTV cũng chia sẻ: "Mong cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Công an Thủ đô... không chỉ thông tin kịp thời diễn biến, chiến công mà còn là thông tin hai chiều. Báo chí giúp các đồng chí nắm tình hình, chuyển đến các đồng chí những câu chuyện, những dấu hiệu phản ánh từ cuộc sống để có thêm bằng chứng phục vụ công tác..."

Cuộc hội ngộ khép lại, nhưng sắc phục xanh của cán bộ chiến sĩ xen lẫn với áo sơ mi của cánh phóng viên vẫn tạo thành những vòng tròn trò chuyện rôm rả dưới khán phòng. Phía sau những dòng tin nóng trên mặt báo, luôn tồn tại một sự thấu hiểu tĩnh lặng như thế, vì sự an toàn của từng góc phố Thủ đô.