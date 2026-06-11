Thủ tướng Lê Minh Hưng: Mỗi điểm % tăng trưởng của Hà Nội rất quan trọng với tăng trưởng cả nước

ANTD.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, mỗi điểm % tăng trưởng của Hà Nội đều rất quan trọng đối với cả nước; nếu Hà Nội không đạt mục tiêu tăng trưởng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu tăng trưởng chung...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Chiều 11-6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, dự án tồn đọng của thành phố.

Các đại biểu thành phố Hà Nội dự buổi làm việc

Lãnh đạo các Bộ ngành đã cùng thảo luận, trả lời các kiến nghị mà thành phố Hà Nội nêu ra. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cũng đã gợi mở nhiều nội dung để Hà Nội tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu sau đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, về thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố đang tập trung chỉ đạo thúc đẩy các động lực tăng trưởng từ thể chế thông qua việc triển khai Luật Thủ đô năm 2026 với hơn 60 văn bản quy định chi tiết thi hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Thành phố cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, rút ngắn 30-50% thời gian thực hiện; các thủ tục thành lập doanh nghiệp rút xuống còn khoảng hai ngày.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu

Thành phố cũng tạo lập các không gian, vùng động lực phát triển mới thông qua quy hoạch và thúc đẩy các dự án đầu tư, như: 7 cây cầu qua sông Hồng, dự án đường Vành đai 2.5, Vành đai 3.5, Vành đai 4, các trục hướng tâm, đường kết nối với sân bay Gia Bình...

Về giải ngân vốn đầu tư công, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, thành phố đã ban hành các cơ chế được Trung ương cho phép để bảo đảm quyền lợi cho người có đất bị thu hồi, kết hợp vận động tuyên truyền, phân công trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, người chịu trách nhiệm đến cùng với từng dự án về giải phóng mặt bằng, có cơ quan kiểm soát tiến độ hằng tuần.

Đến nay, Hà Nội đã xác định có khoảng 320 dự án đầu tư công chậm triển khai với tổng mức đầu tư gần 100 nghìn tỷ đồng; trong đó thành phố đã xử lý tạm dừng, chấm dứt thực hiện, dừng bố trí vốn để rà soát cơ cấu và có gần 200 dự án tiếp tục triển khai...

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Hà Nội đạt được trong thời gian qua. Tuy vậy, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Hà Nội cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế, nhận diện rõ các điểm nghẽn để có giải pháp đột phá, qua đó phát huy vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo Thủ tướng, mặc dù GRDP quý I-2026 của Hà Nội đạt 7,87% là cao hơn bình quân cả nước, song đây vẫn là mức thấp hơn kịch bản tăng trưởng mà Hà Nội đề ra cũng như yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 11% của cả năm.

Điều đó tạo áp lực rất lớn cho 6 tháng cuối năm, nhất là trong bối cảnh Hà Nội là một trong những cực tăng trưởng quan trọng nhất của nền kinh tế. Nếu Hà Nội không đạt mục tiêu tăng trưởng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

“Quy mô kinh tế của Hà Nội hiện chiếm khoảng 12,5% GDP cả nước. Vì vậy, mỗi điểm phần trăm tăng trưởng của Hà Nội đều có ý nghĩa rất quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số của quốc gia” – Thủ tướng nói.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; tập trung triển khai hiệu quả Luật Thủ đô năm 2026.

Theo Thủ tướng, Hà Nội cần chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các cơ chế, chính sách đột phá đã được Luật Thủ đô cho phép nhằm tạo môi trường thể chế thông thoáng, thuận lợi cho phát triển. Đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách để bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong Vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và phát triển các chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 18 với những mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể.

“Thành phố phải tập trung cao nhất, quyết tâm lớn nhất để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026 và có thể đạt mức cao hơn” - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu.

Để thực hiện mục tiêu này, Hà Nội cần rà soát lại toàn bộ kịch bản tăng trưởng của 6 tháng cuối năm trên cơ sở kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm và dự báo kết quả 6 tháng đầu năm; từ đó giao chỉ tiêu cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương và từng lĩnh vực.