Hà Nội đề xuất bồi thường 60% giá trị đất, tài sản trên đất với khu tập thể chưa có "sổ đỏ"

ANTD.VN - Hà Nội đề xuất hỗ trợ 60% giá trị nhà, đất đối với một số trường hợp chưa được cấp sổ đỏ và hỗ trợ 20% giá trị công trình xây dựng không hợp pháp khi nhà nước thu hồi đất.

Hà Nội đề xuất một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hướng mở rộng quyền lợi cho người dân

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP xem xét ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung về cho thuê đất, tạm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn theo Luật Thủ đô 2026.

Tại dự thảo Nghị quyết, đề xuất nhiều nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được đề xuất theo hướng mở rộng quyền lợi cho người dân, nhất là các trường hợp tồn tại lịch sử kéo dài nhiều năm nhưng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai.

Cụ thể, về bồi thường, UBND TP Hà Nội đề xuất đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đang sử dụng, phải di chuyển thì mức bồi thường bằng tiền tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định.

Đơn vị quản lý, sử dụng, khai thác công trình có trách nhiệm xây dựng mới, di chuyển công trình; nếu công trình không còn sử dụng thì không được bồi thường.

Về hỗ trợ tài sản, UBND TP Hà Nội đề xuất công trình xây dựng không hợp pháp xây dựng trên đất đủ điều kiện được bồi thường từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày 1/8/2024, không vi phạm pháp luật đất đai sẽ nhận hỗ trợ bằng 20% mức bồi thường theo quy định, diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất tối đa tại địa phương.

Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải di dời để phục vụ dự án, mức bồi thường được tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Trường hợp đơn vị quản lý có nhu cầu nhận lại công trình thay vì nhận tiền, địa phương có thể tổ chức xây dựng công trình mới để hoàn trả.

Dự thảo cũng dành một điều khoản riêng cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại các khu tập thể cũ nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

Theo đó, các trường hợp có khuôn viên sử dụng riêng, ổn định trước ngày 1/7/2006 và không thuộc diện giao đất trái thẩm quyền sẽ được hỗ trợ bằng 60% giá trị bồi thường đối với nhà và đất bị thu hồi. Diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định của thành phố.

Ngoài khoản hỗ trợ bằng tiền, những hộ dân này nếu không còn nhà ở hoặc đất ở nào khác trên địa bàn xã, phường nơi có đất bị thu hồi còn được xem xét mua một căn hộ tái định cư.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đề xuất mở rộng đối tượng được bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bồi thường sẽ được xem xét giao đất ở hoặc mua nhà tái định cư nếu toàn bộ đất ở bị thu hồi nhưng phần nhà, đất còn lại nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định. Trường hợp bị thu hồi một phần đất ở nhưng diện tích còn lại không đủ điều kiện xây dựng nhà ở cũng thuộc diện được xem xét bố trí tái định cư.

Ngoài các chính sách hỗ trợ trực tiếp, dự thảo còn đề xuất cơ chế giải quyết các tồn đọng liên quan đến đất dịch vụ, đất ở đối với các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi trước đây.

​

​

​