Sỹ quan Cảnh vệ được vinh danh chiến sĩ có ý chí chiến đấu kiên cường nhất Hội thi dành cho các đơn vị đặc nhiệm quốc tế

ANTD.VN - Tại Giải bắn súng thực hành chiến thuật mở rộng dành cho các đơn vị đặc nhiệm (SWAT) quốc tế Đại úy Trần Đình Cường, cán bộ Bộ tư lệnh Cảnh vệ đã được vinh danh chiến sĩ có ý chí chiến đấu kiên cường nhất Hội thi.

Từ ngày 26-5 đến ngày 11-6-2026, Đội tuyển Đặc nhiệm gồm 7 CBCS thuộc Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tham gia Giải bắn súng thực hành chiến thuật mở rộng dành cho các đơn vị đặc nhiệm (SWAT) quốc tế lần thứ 6 tổ chức tại Belarus.

Đội tuyển Đặc nhiệm tham gia Giải bắn súng thực hành chiến thuật mở rộng dành cho các đơn vị đặc nhiệm (SWAT) quốc tế với 7 CBCS thuộc Trung đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Giải đấu đã quy tụ 25 đội tuyển tinh nhuệ đến từ 6 quốc gia gồm Belarus, Nga, Việt Nam, Azerbaijan, Tajikistan và Uzbekistan được tổ chức tại thao trường và Trung tâm huấn luyện thuộc khu vực Minsk, Belarus.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, cơ cấu các bài thi chiến thuật tại Giải bắn súng thực hành chiến thuật mở rộng dành cho các đơn vị đặc nhiệm được thiết kế vô cùng khắc nghiệt.

Đại úy Trần Đình Cường trong một phần thi

Các bài thi không chỉ kiểm tra độ chính xác, tốc độ bắn mà còn tập trung vào khả năng chịu đựng thể lực tối hạn, kỹ năng làm việc nhóm; tư duy tác chiến thực chiến mà còn đòi hỏi kỹ năng thực chiến cao.

Tham giai Hội thi, lực lượng đặc nhiệm phải phối hợp vượt qua các tình huống mô phỏng thực tế như tấn công toa tàu để tiêu diệt khủng bố giải cứu con tin, đu dây chiến thuật từ trực thăng để giải phóng tòa nhà và các tình huống bắn súng ứng dụng mô phỏng môi trường tác chiến thực tế.

Cụ thể, đối với bài “Tấn công toa tàu giải cứu con tin”, các đội tuyển phải thực hành chiếm lĩnh trận địa nhanh, đột kích vào không gian hẹp của toa tàu, phân biệt bia mục tiêu (khủng bố) và bia con tin để tiêu diệt chính xác trong thời gian ngắn nhất.

Trong bài “Đu dây chiến thuật (Rappelling) từ trực thăng”, các Cảnh sát đặc nhiệm thể hiện khả năng đổ bộ đường không từ trực thăng xuống các tòa nhà cao tầng đang bị tội phạm/khủng bố chiếm giữ. Chiến sĩ phải vừa giữ thăng bằng trên dây vừa thực hiện kỹ thuật bắn súng ứng dụng để giải phóng khu phức hợp.

Hình ảnh sỹ quan Cảnh vệ đặc nhiệm Việt Nam tại các phần thi

Còn với bài “Vận động và chuyển trạng thái vũ khí liên tục” sẽ là kiểm tra kỹ năng chuyển đổi linh hoạt giữa súng trường tấn công và súng ngắn trong môi trường đô thị giả định, kết hợp thực hiện các bài sơ tán thương binh và hành quân chiến thuật dưới áp lực thời gian.

Trong phần thi “Tác chiến phối hợp nhóm”, điểm số không chỉ dựa trên kết quả bắn của cá nhân mà chấm điểm khắt khe trên toàn đội về tính kỷ luật, năng lực chỉ huy chỉ huy, hệ thống thông tin liên lạc và xử lý sơ cứu y tế chiến trường.

Với tính kỷ luật, bản lĩnh, chuyên nghiệp và quyết tâm cao, Đội tuyển Đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc các bài thi, được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus tặng Bằng khen. Đặc biệt đồng chí Đại úy Trần Đình Cường được vinh danh chiến sĩ có ý chí chiến đấu kiên cường nhất Hội thi.