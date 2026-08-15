Thí điểm Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Sáng 15/8, tại số 89 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt triển khai thí điểm mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh”.

Đến dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công an phường Hoàn Kiếm, cùng đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an, các sở, ngành của thành phố Hà Nội và đơn vị đối tác.

Lễ ra mắt, triển khai thí điểm mô hình Kiosk "Trạm cảnh sát thông minh"



Quán triệt nhiệm vụ trọng tâm trong vận hành hệ thống

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nhấn mạnh, việc ra mắt thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cụ thể hóa Quyết định số 826 và Quyết định số 4940 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước lắp đặt thí điểm, làm điểm mẫu để nhân rộng toàn quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phát biểu tại buổi lễ

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội khẳng định, mô hình chính là cam kết về một môi trường an toàn, minh bạch. Mọi chức năng người dân thực hiện trên hệ thống đều phải bảo đảm nghiêm ngặt nguyên tắc: Đúng người, đúng dữ liệu, đúng quy trình, đúng pháp luật.

Để triển khai mô hình đạt hiệu quả thực chất, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu lực lượng Công an các cấp tập trung tổ chức vận hành mô hình gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID, bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, an toàn và tuân thủ tuyệt đối quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đồng thời, các đơn vị phải tăng cường giám sát an toàn thông tin hệ thống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân dễ dàng tiếp cận, khai thác các tiện ích của Kiosk.

Cùng với đó, cần khẩn trương nghiên cứu, tích hợp thêm các dịch vụ tiện ích mới gắn với ứng dụng dữ liệu dân cư, chú trọng thu thập, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Chính thức bàn giao và ra mắt mô hình

Đại diện các đơn vị ký kết biên bản bàn giao hệ thống Kiosk

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Thị Thảo, Trưởng phòng Hướng dẫn Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã đại diện hai đơn vị ký kết biên bản bàn giao hệ thống Kiosk.

Được thiết kế dưới dạng cabin hoạt động 24/7, Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” cung cấp 5 nhóm chức năng chính: Trình báo, phản ánh; cuộc gọi khẩn cấp SOS; cảnh báo thủ đoạn tội phạm; tra cứu trụ sở và hỏi đáp pháp luật.

Các đại biểu tiến hành nghi thức ra mắt mô hình Kiosk "Trạm cảnh sát thông minh"

Điểm nổi bật của hệ thống nằm ở quy trình xử lý tự động. Với chức năng trình báo, phản ánh, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và nhận diện giọng nói sẽ tự động ghi nhận lời nói, gợi ý thông tin còn thiếu để hoàn thiện hồ sơ.

Dữ liệu sau đó được đồng bộ lên Hệ thống của Bộ Công an và luân chuyển tới đơn vị có trách nhiệm, hình thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận đến cập nhật kết quả.

Bên cạnh đó, chức năng SOS hoạt động như một kênh độc lập, giúp người dân liên hệ trực tiếp với Công an cấp cơ sở trong các tình huống khẩn cấp. Trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được tích hợp thêm các dịch vụ gắn với dữ liệu dân cư, căn cước và VNeID.

Đẩy mạnh tương tác giữa nhân dân và lực lượng thực thi công vụ

Trao đổi chi tiết về giá trị thực tiễn và lộ trình triển khai hệ thống, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Trạm Cảnh sát thông minh là công cụ giúp công dân Việt Nam và người nước ngoài tương tác với lực lượng Công an nhanh nhất thông qua việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Người dân có thể gửi trình báo, phản ánh các vấn đề an ninh trật tự trực tiếp tại Trạm khi chưa có điều kiện làm việc trực tiếp với người thi hành công vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại lễ ra mắt mô hình

Hệ thống sử dụng AI để nhận diện giọng nói, tự động phân tích và ghi nhận tất cả nội dung người dân truyền tải, chuyển thành ngôn ngữ văn bản mà không cần nhập liệu. Hệ thống đồng thời được tích hợp tính năng xác thực danh tính hiện đại thông qua nhận diện khuôn mặt hoặc chip điện tử của thẻ Căn cước. Người dân có thể gửi kèm hình ảnh, video để làm bằng chứng.

Kiosk sẽ tự động phân loại và chuyển hồ sơ đến các đơn vị Công an phụ trách, đảm bảo phản hồi nhanh, đúng người, đúng việc và tuân thủ chặt chẽ các quy trình theo quy định của Bộ Công an. Đây là bước chuyển biến mạnh, đưa tương tác giữa người dân và lực lượng thi hành công vụ diễn ra một cách nhanh nhất, khoa học nhất.

Người dân trải nghiệm các chức năng của "Trạm cảnh sát thông minh"

Về lộ trình triển khai, bám sát định hướng chuyển đổi số của Công an Thành phố, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai lắp đặt hệ thống trên tất cả 126 đơn vị cấp phường, xã trong thời gian tới. Hệ thống cung cấp tính năng giúp người dân tra cứu thông tin liên hệ, số điện thoại của Trưởng Công an cấp cơ sở và địa chỉ cụ thể. Các vấn đề phản ánh, đóng góp ý kiến cũng được cập nhật, tích hợp đầy đủ tại đây.

Công an thành phố Hà Nội kỳ vọng mô hình sẽ là công cụ trọng điểm để người dân tương tác với lực lượng thi hành công vụ, giúp lực lượng Công an xử lý thông tin nhanh nhất, đáp ứng các yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.