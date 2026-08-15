Người bạn đồng hành của lực lượng cảnh sát giao thông Thủ đô

ANTD.VN -Đối với lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô, Báo An ninh Thủ đô không chỉ là một cơ quan báo chí mà còn là người bạn đồng hành tin cậy trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lực lượng Công an Thủ đô.

Đối với lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô, báo An ninh Thủ đô không chỉ là một cơ quan báo chí mà còn là người bạn đồng hành tin cậy trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lực lượng Công an Thủ đô. Là cơ quan của Công an thành phố Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô luôn bám sát thực tiễn công tác, phản ánh sinh động những nỗ lực, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phục vụ nhân dân, phát hiện, cổ vũ, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; lan tỏa những giá trị tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt, góp phần tạo dựng và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và lực lượng CAND.

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội

Qua từng bài viết, phóng sự, hình ảnh và video, tờ báo đã góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông Thủ đô nói riêng và cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội nói chung bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Đồng thời, Báo An ninh Thủ đô cũng là cầu nối quan trọng giữa lực lượng Công an với nhân dân, kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông và nhiều lĩnh vực thiết thực khác, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Điều tôi trân trọng ở Báo An ninh Thủ đô là các anh, chị phóng viên luôn tận tâm, nhiệt tình, dù nắng mưa, bão lũ, đêm hôm luôn có mặt kip thời tại các sự kiện, vụ việc, điểm nóng của Công an thành phố, phản ánh những hy sinh vất vả thầm lặng của cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô. Những buổi tuần tra đêm của cảnh sát đường thủy chống “cát tặc”, giúp dân chống bão luôn có sự đồng hành của phóng viên An ninh Thủ đô.

Cảnh sát đường thuỷ Hà Nội tuần tra kiểm soát trên sông Hồng.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Báo An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên, tôi xin gửi tới các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và những người làm báo An ninh Thủ đô lời chúc mừng và lời cảm ơn chân thành nhất. Chúc Báo An ninh Thủ đô luôn giữ vững bản lĩnh, ngòi bút sắc sảo và một trái tim “nóng”, tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an Thủ đô trên hành trình gìn giữ bình yên, lan tỏa những điều tốt đẹp và xây dựng niềm tin trong lòng nhân dân.