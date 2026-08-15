Khép lại kỳ thi tốt nghiệp lần 2, 326 thí sinh Tuyên Quang không ai vi phạm quy chế

326 thí sinh hoàn thành 4 môn thi tốt nghiệp trong sáng nay 15/8.

Sáng 15/8, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bước vào ngày thi cuối của kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 với hai môn tự chọn.

Thí sinh làm hai môn tự chọn theo đăng ký, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút và được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm. Tiếng Anh có nhiều thí sinh đăng ký nhất - gần 200, kế đó là Vật lý (140 em), Hóa học và Lịch sử (113 em mỗi môn), Sinh học và Địa lý có gần 40 em chọn.

"Kỳ thi lại tại trường chuyên Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế", Bộ GD-ĐT cho biết trưa 15/8.

Để tổ chức kỳ thi này, Tuyên Quang huy động 175 lượt người tham gia. Đội ngũ giám thị đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và không tham gia kỳ thi trước ở trường này. Bộ cũng cử các đoàn để kiểm tra, giám sát.

Điểm thi được công bố ngày 19/8. Thí sinh có thể dùng kết quả này để xét tốt nghiệp và đại học. Các trường cho biết căn cứ nguyện vọng mà thí sinh đã nhập trên hệ thống của Bộ, cùng điểm chuẩn đã công bố để xét bổ sung.