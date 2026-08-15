Công đoàn Công an Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và chăm lo đời sống công nhân

ANTD.VN -Thực hiện Chương trình công tác năm 2026, hướng tới chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), 81 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), Công đoàn CATP Hà Nội đã phối hợp cùng Tập đoàn Bell Đức tổ chức Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và chăm lo đời sống cho công nhân môi trường đô thị Gia Lâm, công nhân đàng làm việc tại Cụm Công nghiệp Phú Thị (xã Gia Lâm, TP Hà Nội).

Chương trình thu hút gần 1.000 cán bộ, công nhân khu công nghiệp tham gia, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường khả năng tự phòng ngừa tội phạm và thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an Thủ đô với người lao động.

Các đại biểu tham dự chương trình

Đại diện Tập đoàn Bell Đức, Công an xã Gia Lâm cùng đại diện các tổ chức công đoàn, doanh nghiệp tại chương trình

Hành trình xuyên suốt của Công đoàn CATP Hà Nội

Những năm qua, Công đoàn CATP Hà Nội không chỉ khẳng định vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc mà còn là "điểm tựa" vững chắc, luôn đồng hành và chăm lo thiết thực cho đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trên địa bàn Thủ đô.

Trung tá Lê Minh Tuấn - Phó Trưởng phòng, Phòng Công tác Chính trị phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Lê Minh Tuấn - Phó Trưởng phòng, Phòng Công tác Chính trị CATP Hà Nội nhấn mạnh: "Thông qua công tác tuyên truyền, chương trình cung cấp đến công nhân, người lao động những thông tin chính thống về tình hình an ninh, trật tự xảy ra tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn cũng như cách thức nhận biết, phòng tránh tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và tín dụng đen; hoạt động kích động, lôi kéo công nhân tham gia các tổ chức bất hợp pháp; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; phòng chống tội phạm trộm, cướp tài sản và các tệ nạn xã hội tại khu nhà trọ… Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh, tố giác tội phạm; tích cực xây dựng các mô hình tự quản, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các cụm, khu công nghiệp, khu chế xuất; bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh…".

Từ các chương trình "Mái ấm Công đoàn", "Tết Sum vầy", thăm hỏi công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đến những buổi tư vấn pháp luật miễn phí tận các khu trọ, cụm công nghiệp... Việc hướng về cơ sở, bám sát đời sống công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp của Công đoàn CATP Hà Nội đã không ngừng đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ.không chỉ giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn tạo dựng môi trường sản xuất an toàn, ổn định cho doanh nghiệp.

Thượng tá Lương Đức Hải - Trưởng ban Công đoàn CATP Hà Nội trao quà tặng các công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ông Chu Đức Hạnh Tiến - Giám đốc kinh doanh, Tập đoàn Bell Đức trao quà tặng các công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Những phần quà thiết thực không chỉ mang giá trị vật chất giúp sẻ chia một phần gánh nặng trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với người lao động

Trực tiếp thể hiện sự quan tâm sâu sắc đó, tại chương trình, "Công đoàn CATP Hà Nội đã phối hợp cùng Tập đoàn Bell Đức trao tặng 33 suất quà tình nghĩa cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Cụm Công nghiệp Phú Thị. Những phần quà thiết thực này không chỉ mang giá trị vật chất giúp sẻ chia một phần gánh nặng trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, gửi gắm tình cảm, sự đồng hành ấm áp của lực lượng Công an Thủ đô và doanh nghiệp đồng hành, giúp người lao động an tâm làm việc, vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Trang bị "lá chắn" pháp luật và kỹ năng an toàn cho người lao động

Chương trình đã triển khai chuỗi 3 chuyên đề chuyên sâu, mang tính thực tiễn cao, do các báo cáo viên giàu kinh nghiệm trực tiếp truyền tải.

Thượng tá Lương Đức Hải - Trưởng ban Công đoàn CATP Hà Nội khái quát về tình hình an ninh trật tự tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Ở chuyên đề "Tình hình an ninh trật tự trong lĩnh vực công nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội", Thượng tá, Tiến sĩ Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Công đoàn CAND, Trưởng ban Công đoàn CATP Hà Nội đã giúp người lao động và người sử dụng lao động nắm bắt toàn diện bức tranh an ninh trật tự tại các khu, cụm công nghiệp; nhận diện rõ các âm mưu, thủ đoạn kích động, lôi kéo đình công, lãn công trái pháp luật. Từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp với lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự ngay tại cơ sở sản xuất.

Thượng tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Trung Hiếu - Phó Trưởng khoa An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Học viện An ninh nhân dân lại trang bị những kiến thức thiết thực, giúp người lao động chủ động nhận diện các hình thức lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ tài sản cá nhân và tỉnh táo trước các thông tin độc hại trên không gian mạng.

Phổ biến tác hại của ma túy; một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; cách thức phòng ngừa, Trung tá Ngô Quốc Khánh - Chuyên viên chính Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hà Nội đã chỉ ra các biến tướng nguy hiểm của ma túy thế hệ mới đang rình rập công nhân tại các khu nhà trọ. Việc trang bị nhận thức này giúp công nhân tự xây dựng "sức đề kháng", né tránh tệ nạn xã hội và tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hướng dẫn Luật an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ

Không dừng lại ở lý thuyết, chương trình còn mang đến những trải nghiệm thực tế sinh động, gắn liền với sinh hoạt hằng ngày của lực lượng công nhân. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã trực tiếp hướng dẫn kỹ năng lưu thông an toàn và phát hàng trăm tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho công nhân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông trên đường đi làm.

Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động chia sẻ những kỹ năng và cách nhận biết tội phạm

Các chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 19 hướng dẫn công nhân cách phân biệt, nhận biết các loại bình chữa cháy

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phát hàng trăm tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ

Cùng đó, các chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 19 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội cũng đã tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết cách xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Đáng chú ý, cán bộ chiến sĩ đã hướng dẫn công nhân cách phân biệt, nhận biết các loại bình chữa cháy (bình khí, bình bọt...) và thao tác sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy ở nhà ở, khu công nghiệp.

Lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân thuộc Cụm Công nghiệp Phú Thị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, khẳng định sự chủ động và trách nhiệm của Công đoàn CATP Hà Nội trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động.

Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công nhân thuộc Cụm Công nghiệp Phú Thị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn CATP Hà Nội, Tập đoàn Bell Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ đã lan tỏa mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những kiến thức, kỹ năng và các phần quà thiết thực được trao gửi hôm nay chính là tiền đề quan trọng giúp người lao động yên tâm sản xuất, góp phần giữ vững an toàn, an ninh trật tự tại các cụm, khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô.