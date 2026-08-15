Ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH phường Việt Hưng

ANTD.VN - Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH phường Việt Hưng, Hà Nội được ra mắt sáng nay 15-8, mở thêm một địa chỉ gần gũi để người dân, học sinh, sinh viên tìm hiểu, trải nghiệm và thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các đại biểu tham dự triển lãm giới thiệu các phương tiện PCCC và CNCH tại Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH phường Việt Hưng

Đưa kiến thức PCCC đến gần người dân

Dự và phát biểu chỉ đạo chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thượng tá Lê Minh Hải, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an); chỉ huy các phòng chức năng thuộc CATP và chỉ huy Công an xã, phường và chỉ huy các đội chữa cháy khu vực thuộc Công an Hà Nội.

Về phía UBND phường Việt Hưng có các đồng chí: Đường Hoài Nam – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND phường; đồng chí: Lê Đức Toàn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường; đồng chí: Vũ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Đồng chí Vũ Xuân Trường, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể nỗ lực hoàn thành Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH phường Việt Hưng

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh, một mô hình mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hình thành từ một chủ trương đúng, tổ chức bài bản và hướng tới những giá trị thiết thực đối với cộng đồng.

Cùng với sự phát triển của đất nước nói chung và Thủ đô nói riêng, tình hình cháy, nổ có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, công tác phòng ngừa phải luôn được đặt ở vị trí hàng đầu, mang tính then chốt trong bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại lễ ra mắt

Thực tế cho thấy, trong nhiều tình huống cháy, nổ, tai nạn, những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu người dân có kiến thức, biết cách xử lý và sử dụng đúng phương tiện, thiết bị tại chỗ, nguy cơ thiệt hại có thể được hạn chế. Chính vì vậy, việc trang bị kiến thức PCCC và CNCH không thể chỉ dừng ở những buổi tuyên truyền, mà cần được chuyển hóa thành kỹ năng thực hành, thành thói quen ứng xử an toàn trong đời sống hằng ngày.

Trong định hướng đó, việc triển khai mô hình Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH được Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đánh giá là một hoạt động trải nghiệm mới mẻ, thiết thực và nhân văn. Đây sẽ là nơi người dân, học sinh, sinh viên có thể trực tiếp nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức, đồng thời được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để tự bảo đảm an toàn khi xảy ra sự cố, tai nạn.

Đồng chí Vũ Xuân Trường, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng phát biểu tại lễ ra mắt

Điểm đáng chú ý của mô hình là người tham gia không chỉ nghe tuyên truyền mà còn được trải nghiệm những tình huống gần với thực tế. Tại Trung tâm, người dân có điều kiện tìm hiểu, thực hành với các trang thiết bị PCCC và CNCH, qua đó từng bước hình thành kỹ năng xử lý tình huống.

Từ những trải nghiệm trực quan đó, kiến thức về PCCC và CNCH sẽ không còn xa lạ hay khô cứng mà trở thành những kỹ năng sống thiết thực. Người dân có thể áp dụng vào sinh hoạt hàng ngày, nâng cao khả năng tự bảo vệ, khả năng sinh tồn của bản thân và quan trọng hơn là có thể hỗ trợ những người xung quanh khi xảy ra sự cố, tai nạn.

Một mô hình phải bắt đầu từ nhu cầu thực tế

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho rằng, “một mô hình mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hình thành từ một chủ trương đúng, được tổ chức bài bản và hướng tới những giá trị thiết thực đối với cộng đồng”.

Các đại biểu nhấn nút ra mắt trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH phường Việt Hưng

Từ cách nhìn đó, Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH phường Việt Hưng không đơn thuần là một địa điểm phục vụ hoạt động tuyên truyền. Đây còn được kỳ vọng trở thành không gian học tập, trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng an toàn, nơi người dân có thể chủ động trang bị cho mình những kiến thức cần thiết trước khi sự cố xảy ra.

Ra mắt Trung tâm phường Việt Hưng là kết quả của quá trình chuẩn bị, xây dựng với mục tiêu đưa công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và rèn luyện kỹ năng PCCC và CNCH trở thành hoạt động gần gũi, thiết thực và thường xuyên trong cộng đồng.

Thượng tá Lê Minh Hải, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng lãnh đạo phường Việt Hưng ra mắt trung tâm trải nghiệm cộng đồng

Theo lãnh đạo Công an thành phố, Việt Hưng là một trong 4 đơn vị hành chính cấp xã, sau phường Tây Mỗ, xã Ô Diên và xã Đan Phượng, chủ động triển khai mô hình này.

Đằng sau sự ra mắt của một Trung tâm là yêu cầu về sự duy trì lâu dài. Bởi nếu chỉ tổ chức ra mắt rồi hoạt động cầm chừng, mô hình sẽ khó phát huy đầy đủ giá trị. Điều quan trọng là phải biến nơi đây thành một địa chỉ mà người dân thực sự muốn đến, được học, được thực hành và có thể mang những kiến thức đã tiếp nhận trở về gia đình, khu dân cư, nơi làm việc.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky bày tỏ tin tưởng Trung tâm sẽ trở thành nơi hữu ích, được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia tìm hiểu, nâng cao kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; qua đó góp phần giảm nguy cơ cháy, nổ, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH phường Việt Hưng, Hà Nội được ra mắt, mở thêm một địa chỉ gần gũi để người dân, học sinh, sinh viên tìm hiểu, trải nghiệm và thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Để mô hình hoạt động ổn định, thực chất, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Việt Hưng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và nguồn kinh phí để duy trì hoạt động của Trung tâm, bảo đảm phù hợp với chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố tại Văn bản số 4086/UBND-NC ngày 10/8/2026.

Không chỉ dừng lại ở Việt Hưng, từ mô hình này, lãnh đạo Công an thành phố đề nghị lãnh đạo UBND 121 xã, phường còn lại chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sớm ra mắt và đưa Trung tâm đi vào hoạt động, để người dân trên địa bàn thành phố sớm được thụ hưởng những kiến thức, kỹ năng bổ ích về PCCC và CNCH.

Chỉ huy Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 1 giới thiệu các phương tiện PCCC và CNCH tới lãnh đạo UBND phường Việt Hưng

Sự ra đời của Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH phường Việt Hưng vì thế không chỉ thêm một địa điểm tuyên truyền về an toàn cháy, nổ. Quan trọng hơn, đây là cách đưa công tác phòng ngừa về gần hơn với từng người dân, từng gia đình và từng khu dân cư.

Khi một người dân biết cách thoát nạn, biết sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu; khi một học sinh hiểu phải làm gì khi phát hiện khói, lửa; khi mỗi gia đình hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, thì “phòng cháy” không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể.

Đó cũng chính là giá trị thiết thực mà mô hình Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH hướng tới: phòng ngừa từ sớm, trang bị kỹ năng từ cơ sở và tạo dựng một cộng đồng biết tự bảo vệ mình, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ người khác khi sự cố xảy ra.