Phát huy sức mạnh lòng dân, xây dựng địa bàn an toàn, bình yên

ANTD.VN - Tối 14-8, UBND phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, gắn với biểu dương Ban Công tác Mặt trận khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2026.

Dự và chúc mừng ngày hội có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Anh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Chợ Dừa.

Đưa phong trào đi vào chiều sâu, thực chất

Phường Ô Chợ Dừa là địa bàn nội đô tập trung đông dân cư, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các tuyến giao thông lớn. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, song cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng ngày hội



CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng ngày hội phường Ô Chợ Dừa

Theo đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND phường, thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai đồng bộ; các lực lượng chủ động nắm tình hình, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đáng chú ý, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Công an phường giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện; MTTQ và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tập hợp, vận động quần chúng, qua đó thu hút đông đảo Nhân dân cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND phường trình bày diễn văn ngày hội

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa đánh giá cao những đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động của phường; việc xây dựng các mô hình tự quản, tự phòng, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Những kết quả này góp phần giữ vững bình yên, ổn định địa bàn, tạo điều kiện để Nhân dân yên tâm sinh sống, học tập và lao động.

Những hình ảnh xúc động trong tiểu phẩm của phường Ô Chợ Dừa tham gia Chung kết Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi” lần thứ I năm 2026

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh vai trò của MTTQ và các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Nếu lực lượng Công an là nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự thì MTTQ là nơi tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh Nhân dân. Những cán bộ gần dân, hiểu dân, thường xuyên có mặt tại khu dân cư chính là lực lượng quan trọng giúp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hòa giải mâu thuẫn và giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở

Nhìn nhận tình hình thời gian tới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đồng chí Trần Thị Phương Hoa lưu ý các nguy cơ từ tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trên không gian mạng và những thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi. Quá trình đô thị hóa, biến động dân cư cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý địa bàn.

Công an phường Ô Chợ Dừa đón nhận khen thưởng

Đại uý Phạm Tiến Đức, cán bộ Công an phường nhận khen thưởng của Giám đốc CATP

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được khen thưởng

Trước yêu cầu đó, phường Ô Chợ Dừa cần chuyển mạnh từ phòng, chống sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Phường Ô Chợ Dừa trao quà tặng các thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh

Trong đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền đối với phong trào; gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng đô thị văn minh, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công an phường và MTTQ phường cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, đổi mới tuyên truyền pháp luật, nâng cao cảnh giác trước tội phạm công nghệ cao và nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng. Các Ban Công tác Mặt trận, tổ dân phố và tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy phương châm “nắm dân, gần dân, nghe dân và vận động Nhân dân”, chủ động hòa giải, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa cũng đề nghị tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong Nhân dân, nhưng phải lấy hiệu quả thực tế và mức độ tham gia của người dân làm tiêu chí, tránh hình thức.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại ngày hội

Mỗi người dân phường Ô Chợ Dừa được kỳ vọng tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác trước các loại tội phạm, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm; cùng xây dựng gia đình, khu dân cư an toàn, văn minh, đoàn kết.

Tại ngày hội, UBND phường Ô Chợ Dừa đã trao khen thưởng của lãnh đạo các cấp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường phối hợp giữa Công an và MTTQ, triển khai phong trào tới cán bộ, Nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; xây dựng Công an phường thực sự là lực lượng nòng cốt, điểm tựa thúc đẩy phong trào ngày càng hiệu quả.

Từ Ngày hội, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người dân tiếp tục được lan tỏa, hướng tới mục tiêu để mỗi khu dân cư là một địa bàn an toàn, mỗi gia đình là một hạt nhân của sự bình yên và mỗi người dân là một chủ thể tích cực bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần cùng thành phố giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.