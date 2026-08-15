Đơn vị y tế đồng hành tiếp sức trong nhiệm vụ thiêng liêng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

ANTD.VN - Ngày 13-8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2026 - 2027.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị công bố quyết định của Quân khu 4

﻿(Ảnh: Báo Quảng Trị)

Đây là nhiệm vụ quan trọng, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã công bố quyết định về việc cử 30 cán bộ thuộc Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026 - 2027. Theo đó, các cán bộ sẽ tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ là chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Lào. Thời gian thực hiện từ ngày 13/08/2026 đến ngày 11/07/2027.

Thực hiện quyết định của Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị tham mưu sắp xếp tổ chức, biên chế lực lượng phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào mùa khô 2026 - 2027.

Trong đó, chú trọng đến công tác huấn luyện, bồi dưỡng, công tác hậu cần, trang thiết bị, vật tư y tế. Đến nay, công tác chuẩn bị của Đội quy tập 584 đã hoàn thành, sẵn sàng lên đường sang tỉnh Savannakhet (Lào) thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.

Ông Lê Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Báo Quảng Trị)

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Lê Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị khẳng định, nhiệm vụ mùa khô 2026 - 2027 được triển khai trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, thời gian thực hiện nhiệm vụ dài hơn các đợt trước gần 4 tháng, chỉ tiêu yêu cầu tìm kiếm, quy tập 50 hài cốt liệt sĩ.

Ông Lê Văn Bảo đề nghị các cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 phát huy cao nhất bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần “tận tâm, tận lực, tận nghĩa, tận tình”, đồng thời cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Lãnh đạo cũng yêu cầu tổ chức lực lượng chặt chẽ, khoa học; nghiên cứu kỹ địa bàn, hồ sơ, tài liệu, bản đồ và thông tin nhân chứng; kết hợp chặt chẽ giữa khảo sát thực địa với thu thập, xác minh nguồn tin; giữa phương pháp truyền thống với ứng dụng khoa học, kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tìm kiếm.

Suốt nhiều năm qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các đội quy tập còn thường xuyên triển khai các hoạt động dân vận, khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ thuốc điều trị các bệnh thông thường cho người dân tại các bản làng nơi đơn vị đóng quân và thực hiện nhiệm vụ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, xây dựng niềm tin của chính quyền và nhân dân địa phương đối với lực lượng làm nhiệm vụ.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã có văn bản vận động các đơn vị y tế hỗ trợ cho công tác dân vận của Đội 584 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Hưởng ứng đề nghị, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đã trao tặng các nhóm thuốc điều trị bệnh thông thường và vật tư y tế thiết yếu theo danh mục của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, góp phần tiếp sức Đội 584 triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Lào.

Đại diện Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu trao tặng thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trao quà của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, động viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 lên đường làm nhiệm vụ. Cùng với đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, góp phần hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào.

Đại diện đơn vị bày tỏ: “Long Châu rất vinh dự được đồng hành cùng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 trong nhiệm vụ đặc biệt ý nghĩa này. Thông qua việc hỗ trợ thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác dân vận, chúng tôi mong có thể góp một phần nhỏ để Đội 584 chăm sóc sức khỏe người dân tại các địa bàn thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chung tay vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào. Với chúng tôi, đây không chỉ là một hoạt động đồng hành, mà còn là cách bày tỏ lòng tri ân và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, góp sức đưa các liệt sĩ sớm trở về với quê hương và gia đình”.

Các đại biểu tham dự Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2026 - 2027.

Thời gian qua, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), bên cạnh tham gia chăm sóc sức khỏe thương binh, bệnh binh, thăm hỏi, dâng hương, trao tặng quà tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ, Long Châu vinh dự đồng hành trong các hoạt động thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính - một trong những nhiệm vụ quan trọng của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Tại 17 điểm lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên cả nước, các dược sĩ, điều dưỡng, bác sĩ Long Châu đã tham gia chăm sóc sức khỏe, tư vấn y tế và trao tặng thuốc, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho các gia đình.

Với những người làm công tác y tế, đó còn là cơ hội quý báu để được góp một phần nhỏ bé vào hành trình tri ân của đất nước, đồng hành cùng các gia đình xoa dịu nỗi đau chiến tranh và thắp lên niềm hy vọng tìm lại người thân đã xa cách nhiều thập kỷ.