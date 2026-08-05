Sửa đổi nhiều quy định quan trọng về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

ANTD.VN - “Hạn chế doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do vi phạm pháp luật nhưng vẫn lợi dụng để tiếp tục đề nghị cấp Giấy phép cho doanh nghiệp khác”.

Trong phiên họp sáng nay, 5/8, Quốc hội đã nghe Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Dự thảo Luật gồm 3 điều, bãi bỏ 5/19 thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa đối với 6/19 thủ tục hành chính, cắt giảm 34% chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp.

Dự thảo lược bỏ những quy định không cần thiết nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, nâng cao tính chủ động, linh hoạt của doanh nghiệp đặc biệt trong việc tuyển chọn, đào tạo, chuẩn bị nguồn lao động hướng đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia cung ứng lao động khác đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài;

Bãi bỏ thành phần hồ sơ là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 2 thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập và bãi bỏ điều kiện kinh doanh là yêu cầu ký quỹ đối với doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo nâng cao tay nghề ở nước ngoài.

Dự thảo bổ sung quy định về điều kiện cấp Giấy phép, hạn chế doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy phép do vi phạm pháp luật nhưng vẫn lợi dụng để tiếp tục đề nghị cấp Giấy phép cho doanh nghiệp khác.

Bên cạnh đó, dự thảo còn chuyển cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu (Điều 31), tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài (Điều 34) cũng như hoạt động chuẩn bị nguồn lao động của doanh nghiệp dịch vụ (Điều 18) từ “chấp thuận” sang “thông báo”...

Quang cảnh phiên họp

Thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ủy ban Văn hóa và Xã hội (Ủy ban) nhất trí ban hành Luật với các lý do nêu tại Tờ trình của Chính phủ.

Về chính sách của Nhà nước đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Ủy ban tán thành bổ sung chính sách ưu tiên đưa người lao động đã qua đào tạo, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đối với một số ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên.

Về Giấy phép hoạt động, Uỷ ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, sửa đổi các quy định về quy trình, hồ sơ, thủ tục theo hướng Luật chỉ quy định những nội dung cơ bản, mang tính nguyên tắc, giao Chính phủ quy định chi tiết.

Về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, Uỷ ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu sửa đổi nội dung quy định trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tra cứu thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo hướng giao trách nhiệm thực hiện cho Bộ Nội vụ, việc quy định cụ thể trong văn bản quy định chi tiết dưới Luật.

Về chuẩn bị nguồn lao động, Ủy ban tán thành việc sửa đổi, bổ sung quy định về ký kết bằng văn bản giữa doanh nghiệp dịch vụ với người lao động về việc tham gia chuẩn bị nguồn lao động, quy định này sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý điều chỉnh quan hệ giữa các bên và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp phát sinh rủi ro do người lao động tự ý chấm dứt việc tham gia chương trình hoặc không đáp ứng điều kiện để tiếp tục được phía nước ngoài tiếp nhận.