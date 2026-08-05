Sân bay Nội Bài hứng “bão” một sao vì phương án phân làn giao thông mới

ANTD.VN -Từ 7h sáng 3/8, sân bay quốc tế Nội Bài triển khai phương án phân làn giao thông mới. Nhưng phương án mới đã bộc lộ rõ sự bất cập cho hành khách sau cơn mưa giông chiều tối qua, rất nhiều hành khách phải đội mưa tìm xe.

Hành khách bức xúc vì phải đi bộ dưới mưa tìm xe

Phương án mới được áp dụng đồng thời tại cả hai nhà ga T1 và T2, với các nội dung chính gồm điều chỉnh hệ thống đường tiếp cận nhà ga, tổ chức lại khu vực đón, trả khách tại các tầng và quy hoạch lại công năng các bãi đỗ xe ô tô từ P1 - P9.

Đáng chú ý, phương án phân luồng mới có nhiều thay đổi về vị trí đỗ xe, cách phân làn và thời gian dừng, đỗ đối với từng nhóm phương tiện như xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải.

Bên cạnh việc điều chỉnh phân làn, Cảng HKQT Nội Bài cũng quy hoạch lại công năng các bãi đỗ xe. Trong đó, các bãi đỗ được phân chia theo từng nhóm phương tiện như xe kinh doanh vận tải, xe cá nhân, xe của các đơn vị hoạt động tại cảng, xe từ 9 chỗ trở lên, xe ưu tiên và xe máy nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và giảm xung đột giao thông trong khu vực sân bay.

Hành khách tất cả dưới trời mưa tầm tã tìm xe ở sân bay Nội Bài tối 4/8

Tuy nhiên, phương án tổ chức giao thông mới này đã gây bức xúc lớn cho người dùng dịch vụ ra/vào tại sân bay. Đặc biệt, trong trận mưa giông lớn vào chiều tối qua, nhiều người cho rằng, phương án tổ chức giao thông mới này đã bộc lộ hàng loạt bất cập khi khách xuống sân bay muốn sử dụng dịch vụ xe phải đi bộ dưới trời mưa tầm tã với lỉnh kỉnh hành lý để tìm xe.

Chị Trần Thuỳ Linh ở Đội Cấn, TP Hà Nội bức xúc: “Hơn 20h tôi hạ cánh xuống sân bay, trời thì mưa như trút, một tay dắt bé con 7 tuổi, một tay thì kéo 2 cái valy to đùng đi giữa trời mưa để tìm xe. Vô cùng bức xúc và phản cảm với phương án tổ chức giao thông mới này của sân bay Nội Bài”.

Chị Linh không phải là cá biệt, trên các diễn đàn mạng xã hội lớn hàng loạt ý kiến đã bày tỏ sự bức xúc về bất cập do phương án tổ chức giao thông mới tại Nội Bài. Đáng nói, hàng loạt khách hàng đã đánh giá 1 sao trên Google khiến sân bay quốc tế Nội Bài chỉ trong một đêm mưa đã nhận “bão” một sao chưa từng có.

Ngay trong tối 4/8, sân bay Nội Bài hứng "bão" một sao trên Google

“Đúng là thảm hoạ, tôi chưa từng thấy dịch vụ tại sân bay nào lại tệ đến như vậy. Giữa trời mưa mà bắt hành khách lỉnh kỉnh hành lý để băng qua mấy lane đường tìm xe dịch vụ. Còn nếu muốn thuận tiện hơn thì phải đặt xe taxi nhượng quyền của sân bay với giá cước gần gấp đôi”, anh Đặng Hoàng ở Hoàng Liệt, Hà Nội chia sẻ.

Anh Đỗ Trung Dũng ở Khâm Thiên, Hà Nội bức xúc, trong khi về trung tâm bằng xe dịch vụ chỉ mất khoảng 300.000 đồng, nhưng sử dụng taxi hãng thì phải mất hơn 500.000 đồng.

Trận mưa cuốn trôi bao nỗ lực

Không chỉ hành khách mà nhiều tài xế xe công nghệ cũng bày tỏ sự bất bình khi cho rằng, phương án tổ chức giao thông mới là phân biệt giữa xe dịch vụ và taxi nhượng quyền khai thác tại các sảnh của sân bay Nội Bài. Một số tài xế xe công nghệ đã tắt app thanh toán tự động như ePass hoặc VETC nhằm gây ùn ứ tại các lối ra/vào thu phí để phản đối việc phân biệt đối xử với xe dịch vụ và taxi được nhượng quyền khai thác.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, phân làn có thể khiến hành khách phải đi bộ xa hơn, nhưng việc phân khu riêng là cần thiết do diện tích sân đỗ và hệ thống đường tiếp cận có giới hạn. Xe cá nhân cũng được phân luồng theo hướng di chuyển từ cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long.

Thời gian dừng đón, trả khách tại khu vực nhà ga được giới hạn không quá 5 phút, tài xế không được rời xe quá 2 m.

Việc tổ chức lại giao thông không có mục tiêu nào lớn hơn là đảm bảo thông thoáng cho sân bay và thuận tiện đi lại cho người đến/đi.

Việc tổ chức giao thông mới qua 1-2 ngày nhưng đã gây bức xúc cho nhiều người sử dụng dịch vụ tức là đã có vấn đề. Phần đa hành khách cho rằng, việc đi bộ vài trăm mét không phải là vấn đề lớn, nhưng lại không bố trí lối đi riêng và che mưa nắng nên qua trận mưa giông vào chiều tối qua đã bộc lộ rõ bất cập và cuốn trôi bao nỗ lực, cố gắng của sân bay Nội Bài nhiều năm qua.