Công bố danh mục 5 lĩnh vực được ưu tiên thử nghiệm có kiểm soát tại Hà Nội

ANTD.VN - Trong danh mục 05 lĩnh vực ưu tiên thử nghiệm có kiểm soát trên địa bàn Hà Nội có các công nghệ giải quyết những bài toán lớn của thành phố; công nghệ về phương tiện bay không người lái (UAV)...

Thúc đẩy phát triển công nghệ số (Ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 04/8/2026 về ban hành danh mục lĩnh vực ưu tiên thử nghiệm có kiểm soát trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định, danh mục ưu tiên gồm 5 nhóm lĩnh vực trọng tâm.

Thứ nhất là lĩnh vực trọng điểm khoa học và công nghệ theo Luật Thủ đô, gồm: công nghệ số; công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới; công nghệ chế tạo - tự động hóa; công nghệ môi trường, giảm phát thải các-bon và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ hai là lĩnh vực trọng điểm về khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, gồm: đô thị thông minh, giáo dục thông minh, y tế thông minh, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, công nghệ tài chính, công nghệ cao trong nông nghiệp và an toàn thực phẩm, công nghệ đường sắt đô thị, công nghệ robot, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ bản sao số đô thị, dữ liệu lớn, công nghệ Internet vạn vật, công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghiệp văn hóa và các mô hình kinh tế mới.

Thứ ba là các công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên ngành; AI camera xử lý tại biên; nền tảng bản sao số, nền tảng điện toán đám mây, hạ tầng mạng chuỗi khối về hệ thống truy xuất nguồn gốc, thiết bị và hệ thống mạng di động 5G/5-Advanced.

Robot di động tự hành và robot công việc; Vaccine thế hệ mới dùng cho người; liệu pháp tế bào dùng cho người; Vaccine và chế phẩm sinh học thế hệ mới dùng trong chăn nuôi, thú y, thủy sản, trồng trọt và bảo vệ thực vật; Vật liệu tiên tiến và vật liệu chức năng hiệu năng cao cho công nghiệp chế biến, chế tạo; Pin, ắc quy tiên tiến và hệ thống tích trữ năng lượng tích hợp (BESS); Thiết bị điện cao áp, siêu cao áp; Thiết bị, phương tiện bay không người lái (UAV)...

Thứ tư là các công nghệ giải quyết những bài toán lớn của thành phố Hà Nội.

Thứ năm là các ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, công nghệ hoặc hoạt động văn hóa sáng tạo mới trong khu phát triển thương mại và văn hóa quy định tại Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hoá và Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về khu phát triển thương mại và văn hóa.