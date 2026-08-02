Hoàn thiện các trạm dừng nghỉ cao tốc vào 15-8 để thu phí

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ, phấn đấu 15/8 hoàn thành đồng bộ dự án, triển khai thu phí các tuyến cao tốc.

Tại hội nghị giao ban công tác vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị chức năng đôn đốc các nhà đầu tư, huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ, phấn đấu 15/8 hoàn thành đồng bộ dự án, triển khai thu phí các tuyến cao tốc.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Bộ dù đã cải thiện nhưng vẫn còn rất thấp.

"Một số dự án không đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, nguy cơ cao không hoàn thành theo đúng kế hoạch. Một số cơ quan, đơn vị vẫn còn chậm tham mưu trả lời kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp. Một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ, hàng hải làm chết nhiều người", Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu.

Đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân các dự án, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu đối với các dự án chậm tiến độ, nguy cơ không hoàn thành, giám đốc các ban quản lý dự án kiểm điểm, rút kinh nghiệm, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ hằng ngày.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết vừa được Cục Đường bộ chấp thuận đưa vào vận hành

Các Cục quản lý chuyên ngành được giao đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại, hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao cho Cục Đường bộ Việt Nam triển khai đưa vào thu phí các đoạn tuyến còn lại trước 15/8.

Đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ, phấn đấu 15/8 hoàn thành đồng bộ dự án, triển khai thu phí các tuyến cao tốc.

Bộ trưởng cũng giao Ban QLDA Đường sắt phối hợp với Bộ Tài chính đàm phán hiệp định vay vốn cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo chỉ đạo của Chính phủ để kịp khởi công xây dựng trong năm 2026. Song song cần thực hiện ngay việc bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng cho các địa phương để thực hiện giải phóng mặt bằng.

Đối với đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ trưởng yêu cầu Ban QLDA Thăng Long cùng các đơn vị phải tập trung quan tâm thực hiện, lựa chọn được tư vấn lập nghiên cứu khả thi, lựa chọn công nghệ, chủ động nguồn nhân lực.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2026 có 10 dự án dự kiến khởi công, bao gồm các dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản và các dự án trọng điểm do địa phương làm cơ quan chủ quản.

Đến nay đã khởi công 4 dự án gồm cầu Ninh Cường (vốn đầu tư ODA) vượt sông Ninh Cơ, cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, cao tốc Vinh - Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An).

Còn 6 dự án gồm: hoàn thiện hầm Cù Mông, phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam, 3 tuyến quốc lộ (53, 62, Nam Sông Hậu) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, Vành đai 4 (TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh); nâng cấp, mở rộng đoạn Hòa Lạc - Hòa Bình đang tích cực triển khai để khởi công theo kế hoạch.

Với 30 dự án đang thi công, Bộ Xây dựng đánh giá vẫn còn một số dự án chưa đáp ứng tiến độ, đứng trước nguy cơ không hoàn thành.