Hàng chục chương trình thu hồi sản phẩm khuyết tật: Doanh nghiệp đang chủ động bảo vệ người tiêu dùng

ANTD.VN - Năm 2025 ghi nhận 22 chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật được triển khai tại Việt Nam. Không chỉ dừng ở việc khắc phục lỗi kỹ thuật, các chương trình thu hồi còn cho thấy xu hướng doanh nghiệp ngày càng chủ động thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã giám sát 22 chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật trong năm 2025

Trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển với nhiều chủng loại sản phẩm, việc phát hiện và xử lý kịp thời các sản phẩm có nguy cơ mất an toàn đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe, tài sản và quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo Báo cáo thường niên 2025 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, trong năm 2025, Ủy ban đã giám sát 22 chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật. Song song với việc theo dõi các chương trình thu hồi trong nước, Ủy ban còn thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng nước ngoài, phân tích các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng Việt Nam và công khai thông tin trên các kênh chính thức để người dân kịp thời nắm bắt.

Điểm đáng chú ý là các chương trình thu hồi năm 2025 trải rộng trên nhiều nhóm sản phẩm, từ ô tô, xe máy đến thiết bị điện tử và pin sạc dự phòng. Nhiều doanh nghiệp lớn như Yamaha Motor Việt Nam, Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Ford Việt Nam, Xiaomi Việt Nam, Anker Innovations Limited hay S&S Automotive đã chủ động triển khai các chương trình kiểm tra, sửa chữa, cập nhật phần mềm hoặc thay thế linh kiện đối với các sản phẩm được xác định có nguy cơ phát sinh lỗi.

Trong đó, có những chương trình thu hồi quy mô rất lớn. Chẳng hạn, Yamaha Motor Việt Nam triển khai chương trình kiểm tra bề mặt đóng số động cơ đối với hơn 159.000 xe mô tô được sản xuất trong giai đoạn 2021–2024. Bên cạnh đó, nhiều chương trình khác liên quan đến các dòng xe Toyota, Ford, Honda hay các sản phẩm pin dự phòng của Anker và Xiaomi cũng được triển khai nhằm khắc phục nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng.

Theo các chuyên gia, thu hồi sản phẩm không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có sản phẩm kém chất lượng. Trái lại, đây là một phần của cơ chế quản lý chất lượng và trách nhiệm sau bán hàng được nhiều quốc gia áp dụng. Khi phát hiện lỗi có thể ảnh hưởng đến an toàn hoặc quyền lợi của khách hàng, doanh nghiệp chủ động thông báo, sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm sẽ giúp hạn chế rủi ro, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu.

Đối với người tiêu dùng, việc chủ động theo dõi thông tin thu hồi cũng rất quan trọng. Nếu sản phẩm đang sử dụng thuộc diện thu hồi, người tiêu dùng nên liên hệ với doanh nghiệp hoặc đại lý được ủy quyền để được kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế theo chương trình đã công bố. Phần lớn các chương trình thu hồi đều được thực hiện miễn phí và không làm phát sinh chi phí đối với khách hàng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục giám sát các chương trình thu hồi sản phẩm, đồng thời công khai thông tin để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch.