81 mùa bình yên - 81 năm viết tiếp niềm tin

ANTD.VN - 81 năm - một hành trình được viết bằng Hy sinh - Bản lĩnh - Niềm tin. Từ mùa Thu lịch sử năm 1945 đến một Hà Nội bình yên, hiện đại hôm nay, các thế hệ Công an Thủ đô vẫn tiếp nối sứ mệnh giữ bình yên từng góc phố, gìn giữ niềm tin trong lòng Nhân dân. 20h00, ngày 15/8/2026, tại Tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” – phố Đinh Tiên Hoàng, bên Hồ Gươm, hành trình 81 năm ấy sẽ được tái hiện trong Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “81 mùa bình yên”.