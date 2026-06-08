Số phận U19 Việt Nam nằm trong tay Thái Lan, Malaysia, Australia

ANTD.VN - Chỉ cần Australia hoặc Thái Lan, Malaysia hòa tại lượt trận cuối vòng bảng giải Đông Nam Á, U19 Việt Nam sẽ bị loại ngay lập tức.

Tại lượt cuối bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam dù nắm lợi thế hòa là nhất bảng, song chung cuộc đã để thua chủ nhà Indonesia 1-2.

Với kết quả này, Indonesia (9 điểm/3 trận) giành nhất bảng cùng tấm vé trực tiếp vào bán kết. Trong khi U19 Việt Nam mất quyền tự quyết, đành phải chờ may mắn từ các bảng đấu khác.

Trận thua Indonesia khiến U19 Việt Nam mất ngôi nhất bảng, mất quyền tự quyết vé bán kết

Điều lệ giải U19 Đông Nam Á quy định chỉ đội nhất bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất tại ba bảng giành quyền vào bán kết. Do bảng C có 3 đội nên khi xét vé vớt, các đội nhì bảng A và B phải hủy bỏ kết quả thi đấu với đội xếp chót cùng bảng.

U19 Việt Nam hiện có 3 điểm cùng hiệu số +4 để xét vé vớt.

Tại bảng B, Thái Lan và Malaysia cùng 6 điểm sẽ gặp nhau lượt cuối ngày 8-6. Tương tự, Australia và Campuchia cùng 3 điểm sẽ gặp nhau lượt cuối bảng C ngày 9-6.

Chỉ cần trận Thái Lan - Malaysia hoặc trận Australia - Campuchia có kết quả hòa, khi đó có ít nhất 1 đội nhì bảng giành 4 điểm, U19 Việt Nam sẽ bị loại ngay lập tức.

Cục diện hiện tại của 3 bảng giải U19 Đông Nam Á 2026

U19 Việt Nam sẽ chỉ đi tiếp nếu:

-Brunei bét bảng B và trận Thái Lan - Malaysia phân thắng bại

-Singapore bét bảng B và Malaysia thua Thái Lan hoặc Thái Lan thua Malaysia cách biệt 6 bàn trở lên.

Đồng thời tại bảng C, Australia thắng Campuchia, hoặc Campuchia thắng Australia cách biệt 7 bàn trở lên.