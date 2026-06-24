Ngày Văn hóa Việt Nam: Bước đi mới trong chiến lược phát triển văn hóa quốc gia

ANTD.VN - Từ ngày 01/07, nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa Việt Nam sẽ chính thức được triển khai theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua.

Theo Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội thông qua, ngày 24/11 hằng năm chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một ngày riêng để tôn vinh văn hóa dân tộc ở quy mô quốc gia.

Đặc biệt, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày này. Đồng thời, các cơ sở văn hóa, thể thao công lập có thể thực hiện miễn hoặc giảm phí tham quan theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa. Theo đó, ngân sách nhà nước dành cho văn hóa hằng năm tối thiểu đạt 2% tổng chi ngân sách và được tăng dần theo yêu cầu phát triển.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc hình thành các cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa và tổ hợp sáng tạo văn hóa, phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa hiện đại, gắn kết các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm văn hóa. Các lĩnh vực như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, mỹ thuật hay trò chơi điện tử mang nội dung giáo dục, quảng bá văn hóa Việt Nam được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế và đầu tư.

Ngoài ra, Nghị quyết có nhiều nội dung về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Nhà nước bảo đảm nguồn lực để gìn giữ văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống và những giá trị văn hóa có nguy cơ mai một. Đối với các bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có nguồn gốc Việt Nam đang ở nước ngoài, Nhà nước bố trí kinh phí kịp thời để mua hoặc đưa về nước khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc là một trong những nội dung trọng tâm của Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam (Ảnh minh họa).

Cùng với đó, đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, vận động viên và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật sẽ được hưởng nhiều chính sách đãi ngộ mới. Các hình thức tuyển dụng không qua thi tuyển được cho phép đối với các tài năng đặc biệt xuất sắc và tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với một số loại hình nghệ thuật truyền thống.

Các chính sách chuyển đổi số và phát triển hạ tầng kinh tế số cũng được đẩy mạnh. Nhà nước ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, đẩy mạnh số hóa di sản và phát triển các nền tảng văn hóa số. Các mô hình mới như bảo tàng mở, nhà hát di động, thư viện số hay trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa cũng sẽ được triển khai thí điểm trong thời gian tới.

Với nhiều cơ chế mang tính đột phá, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam được kỳ vọng tạo động lực mới cho sự phát triển của văn hóa nước nhà. Đồng thời, Nghị quyết góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành một trong những ngành kinh tế có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và quảng bá hình ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.